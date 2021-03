Weil Pirmasens seit Donnerstag und damit drei Tage in Folge den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat, treten in der Nacht zum Montag, 15. März, schärfere Regeln in Kraft. Ein Überblick.

Kontaktbeschränkungen

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen und maximal einer Person eines weiteren Hausstandes erlaubt. Kinder unter sechs Jahren werden nicht mitgezählt. Diese Empfehlung gilt auch für den privaten Bereich.

Handel und Gewerbe

Der Einzelhandel und weitere gewerbliche Einrichtungen sind für den Kundenverkehr geöffnet – unter Einhaltung von Hygienekonzepten. Um Warteschlagen zu vermeiden, sind Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebotes im Umfeld von öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen individuell mit dem Ordnungsamt abzustimmen. In jedem Fall sind Abstandsmarkierungen anzubringen. Weiterhin wird die höchst zulässige Kundenzahl im Einzelhandel verschärft (eine Person pro 15, 25 und 50 Quadratmetern – je nach Raumgröße).

Körpernahe Dienstleistungen

Kosmetik-, Nagel-, Tattoo-, Piercingstudios bleiben mit Hygienekonzepten geöffnet. Untersagt sind Dienstleistungen, bei denen es nicht möglich ist, eine Maske zu tragen (etwa die Bartrasur). Friseursalons, Physiotherapie, Fußpflege und weitere Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen, bleiben erlaubt.

Sport, Freizeit, Kultur

Im Amateur- und Freizeitsport ist das kontaktfreie Training in kleinen Gruppen auf maximal fünf Erwachsene beziehungsweise zehn Kinder beschränkt. Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen.

Verkaufsverbot von Alkohol

Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Kiosken und Tankstellen ist es untersagt, in der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr alkoholische Getränke abzugeben.