Der 24-Stunden-Supermarkt in Pirmasens ist für die Wasgau AG trotz Diebstahlproblemen ein Erfolgsmodell. Das erste eigene Restaurant in Hauenstein steht dagegen vor dem Aus.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen“, sagt der Vorstandssprecher der Wasgau AG, Thomas Bings. Dazu gehört der Wasgau 24/7-Supermarkt am Höfle-Eck, der personalfrei rund um die Uhr betrieben wird. An sich sei man mit der Entwicklung dort sehr zufrieden, so liege der Umsatz bisher über dem, was erwartet worden sei, schildert Bings. Allerdings gebe es ein Problem: Nachts werde vermehrt gestohlen, vor allem Alkohol. Genau das seien jedoch die Zeiten, in denen der geringste Umsatz generiert werde. Daher werde überlegt, den Markt künftig nachts stundenweise zu schließen.

Pläne, weitere 24-Stunden-Supermärkte zu eröffnen, gebe es bei Wasgau derzeit nicht, ergänzt Vorstandsmitglied Peter Scharf. Stattdessen setze die Wasgau AG auf das Zuliefergeschäft. Das Unternehmen Friedas24, mit dem Wasgau beim 24/7-Markt kooperiert, werde zehn weitere Märkte eröffnen, für die die Wasgau-Großhandelssparte als Zulieferer fungieren werde.

Selbstbedienungskassen sind Erfolg

Die Selbstbedienungskassen im Markt in der Bitscher Straße sind ein weiteres Pilotprojekt, mit dessen Entwicklung sich der Wasgau-Vorstand bei der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2025 sehr zufrieden zeigte. Die Akzeptanz sei bei den Kunden sehr hoch, schildert Bings. So liefen 20 Prozent der Umsätze mit Kartenzahlung über die SB-Kassen. Diese seien allerdings kein Modell für jede der 70 Wasgau-Filialen, daher werde geprüft, wo sie sinnvoll eingesetzt werden könnten.

Als ein weiteres Erfolgsprojekt dürfte sich die neue Photovoltaik-Anlage erweisen, die Energie für die Elektroflotte des Unternehmens bereitstellen wird. Seit zwei Wochen sind nun auch die tierischen Mitarbeiter eingezogen: Eine Herde aus zwölf Schafen soll das Gras auf dem Gelände in der Blocksbergstraße kurz halten.

Erstes Restaurant ist nicht wirtschaftlich

Ein anderes Pilotprojekt, das Wasgau 2024 startete, hat sich indes nicht so entwickelt wie erhofft: Das erste eigene Restaurant Himmel und Herd by Wasgau in der Genussfabrik 1886 in Hauenstein. Obwohl das Restaurant voll ausgelastet sei, reichten die Sitzplätze nicht aus, um es wirtschaftlich zu betreiben, schildert Vorstandsmitglied Sascha Kieninger. Genau Zahlen wollte er nicht nennen, doch das Restaurant liege leicht im Minus. Das Projekt war auf drei Jahre ausgelegt und soll nun nicht verlängert werden. Aktuell liefen Gespräche mit dem Besitzer des Gebäudes, sollte dieser einen Nachfolger finden, würde Wasgau den Betrieb auch früher einstellen. Für Wasgau seien die Pläne eines eigenen Restaurants damit erstmal vom Tisch, auch wenn sich mittlerweile viele Gastronomen gemeldet haben, die ihr Restaurant von Wasgau weiterführen lassen wollten, schildert Kieninger.