Kurz vor Weihnachten wurde aus einer Zweibrücker Bankfiliale ein großformatiges modernes Gemälde gestohlen. Lange blieb das abstrakte Werk spurlos verschwunden. Am Dienstagmorgen ist es wieder aufgetaucht.

„Energiesparen ist inzwischen richtig sexy“, meint Verbraucherschützer Hans Weinreuter. Der Energieberater kann sich vor Anfragen kaum retten. Sein wichtigster Tipp: „Kaufen Sie sich ein Thermometer!“

Ein 20-Jähriger musste am Montag vorm Amtsgericht Pirmasens erscheinen. Aber zuvor steckte er in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße eine Dose Alkohol ein, ohne sie zu bezahlen. Weil er dabei erwischt wurde, brachte ihn schließlich die Polizei zum Gerichtstermin. Dort ging es ebenfalls um Ladendiebstahl, und zwar in besagtem Supermarkt.

Die Stadt Zweibrücken sieht sich nicht in der Pflicht, die Abrissarbeiten am früheren Kronprinzen strenger zu kontrollieren. Auch jetzt nicht, wo die erneute Verzögerung eine weitere wochenlange Sperrung der Alten Ixheimer Straße nach sich zieht.

In der Südwestpfalz gibt es bei den Übergängen von Bahn zu Bus ein Problem. Das musste ein Bobenthaler leidvoll erfahren, als er von Landau über Weißenburg nach Hause fahren wollte. Bei den Verantwortlichen ist das Problem bekannt und betrifft nicht nur Weißenburg.

Zu wenig und zu kurz hat es in den vergangenen Monaten geregnet, die Bauern sind auf den Ertrag der Getreideernte gespannt. Die ersten Landwirte sind jedoch zufrieden.

Der deutsch-französische Bauernmarkt in Rumbach ist mehr als der Verkauf regionaler Produkte. Nicht nur Besucher aus der Ferne schätzen das besondere Flair dieser Veranstaltung.