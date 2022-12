In Steinalben haben Diebe versucht, ein Wohnmobil zu stehlen. Das Fahrzeug stand mit weiteren Wohnmobilen in einer offenen Halle in der Hauptstraße . Der Zugang zu diesem Innenhof ist nur über ein abgeschlossenes Tor möglich. Im Laufe der vergangenen Woche ist das Schloss des Zugangstores zum Innenhof aufgebrochen und gestohlen worden. Im Anschluss wurde versucht, die Seitentür eines der Wohnmobile aufzubrechen. Die Täter hörten aus bisher unbekannten Grund auf. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.