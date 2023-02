Erneut ist in Dahn ein Wohnwagen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stahlen bislang Unbekannte am Sonntag gegen 19 Uhr einen Wohnwagen der Marke Knaus, der im Firmenhof des Anwesens Industriestraße 18 abgestellt war. Die Diebe beschädigten dabei das elektronische Hoftor. Der Wohnwagen hatte das Kennzeichen PS-XX, gefolgt von einer dreistelligen Zahl. Den Wert gibt die Polizei mit 20.000 Euro an. Der Schaden am Tor wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de. Vor drei Wochen hatten Diebe im Gewerbepark Neudahn 1 zwei Fendt-Wohnwagen gestohlen.