Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kirchbergturnhalle ein. Durch eine massive Stahltür im Toilettenbereich war der Zugang zum eigentlichen Schulgebäude versperrt. Die Diebe nahmen einen Kärcher-Staubsauger im Wert von 250 Euro mit. Bei ihrem Einbruch beschädigten sie zwei Fenster. Die Polizei bezifferte den angerichteten Schaden mit 1500 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung setzen, entweder per Telefon unter der Nummer 06331/520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.