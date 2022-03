Zwischen dem 26. Februar und dem 10. März stahlen unbekannte Täter auf dem Waldfriedhof einen auf einem Grab platzierten Bronzeengel im Wert von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.