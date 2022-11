In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden vom Gelände der Pfalzwerke Netz AG an der Biebermühle unmittelbar an der B270 hochwertiges Metall sowie Maschinen gestohlen. Nach Angaben der Polizei durchtrennten die Unbekannte dreimal den Zaun, drangen in das Gelände ein und brachen mehrere Container auf. Den Schaden beziffert die Polizei mit 11.000 Euro. Die Polizei hofft, dass aufgrund der Lage vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.