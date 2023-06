Gescheitert am Geldautomaten sind Kriminelle am frühen Sonntagmorgen in einer Sparkassenfiliale in Rodalben. Laut Polizei versuchten dort kurz nach 4 Uhr Unbekannte, den Geldautomat aufzuhebeln. Dadurch entstand der Bank ein Schaden in Höhe im vierstelligen Euro-Betrag. Die Information über die regelmäßige Leerung der Geldautomaten sei dem Täter (oder den Tätern) offenbar entgangen, stellt dazu die Polizei fest. Denn selbst wenn es gelungen wäre, den Geldautomaten aufzuhebeln, wäre dort kein Bargeld zu erbeuten gewesen. Zeugen sollten sich bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de melden.