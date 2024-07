Diebe haben im Zeitraum von Samstag bis Montag ein schwarzes Motorrad der Marke Kreidler aus einer frei zugänglichen Garageneinfahrt in der Höhstraße. Das Motorrad war mithilfe eines Lenkradschlosses gesichert. Die Schadenshöhe liegt laut Polizeiangabe bei circa 1.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per unter E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.