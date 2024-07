Auch wenn die Sonne nicht jeden Tag vom Himmel runterbrutzelt, wollte wohl jemand vorsorgen, falls sie es dann mal doch tut. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe einen großen, grauen Sonnenschirm von einem Café am Dr. Robert-Schelp-Platz gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei zirka 700 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.