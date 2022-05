Zwei Fälle, in denen Verbrecher Geldbeutel gestohlen haben, meldet die Polizei für Samstag.

Gegen 14 Uhr kam es den Angaben zufolge im Lidl in der Arnulfstraße in Pirmasens zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei wurde einer 84-Jährigen aus Pirmasens die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche entwendet. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 200 Euro. Weiterhin kam es gegen 17.30 Uhr im Wasgau Einkaufsmarkt in der Carl-Schurz-Straße in Pirmasens ebenfalls zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei wurde einer 37-Jährigen aus Pirmasens ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Der Schaden betrage rund 110 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06331 5200.