Wie die Polizei mitteilt, ist bereits am vergangenen vergangenen Donnerstag, gegen 1.20 Uhr, ein Fenster zu einem Bürokomplex einer Firma im Pirmasenser Weg in Fehrbach aufgehebelt worden. Dort wurden zwei Tresore aufgebrochen. Insgesamt wurden circa 10.000 Euro in bar entwendet. Der Sachschaden dürfte etwa 2000 Euro betragen. Die Täter verließen den Gebäudekomplex etwa gegen 2 Uhr Uhr vermutlich durch die Lagerhalle. Aufnahmen des Überwachungsvideos zeigen zwei Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. rhp