Auf einem Feldweg, der parallel zur Landesstraße 600 – der Zubringer zur Autobahn 8 von Winzeln aus – verläuft, fanden Passanten einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten des Herstellers Hall-Tabakwaren. Die Diebe haben den Automaten samt Betonfundament aus der Erde gerissen und an den Feldweg gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Automat mit einem Trennschleifer, im Volksmund Flex genannt, geöffnet und ausgeräumt wurde. Wo und in welchem Zeitraum der Zigarettenautomat gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei Pirmasens bitte um Hinweise unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.