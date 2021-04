Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Polizei: ein aufgebrochener und ausgeräumter Zigarettenautomat, der am Dienstag gegen 12 Uhr im Waldgebiet „Clauser Tal“ entdeckt wurde. Laut Polizei lag der Automat dort am 19. April gegen 15 Uhr noch nicht. Er stand zuvor am Minigolfplatz „Am Schwallborn“ in Rodalben. Da das Fundstück 300 Kilogramm wiegen dürfte, geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Der Automat wurde vermutlich abgeflext, in den Wald gefahren und dann dort aufgebrochen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens zu melden unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.