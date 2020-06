Über einen räuberischen Diebstahl, der sich am Freitag in Pirmasens ereignet hat, hat die Polizei nun berichtet. Der Vorfall spielte sich gegen 10.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Neufferstraße ab. Den Angaben zufolge soll ein 34-jähriger Mann aus Pirmasens in dem Laden seine alten Schuhe ausgezogen und neue anprobiert haben – ein eigentlich alltäglicher Vorgang in einem Schuhgeschäft. Allerdings wollte der Mann dann mit diesen neuen Schuhen – ohne sie vorher zu bezahlen – das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter wollte das wiederum verhindern, indem er die Eingangstür des Schuhgeschäfts geschlossen hielt. So sollte der Mann daran gehindert werden, den Laden zu verlassen. Der 34-Jährige drückte den Mitarbeiter jedoch zur Seite und flüchtete aus dem Schuhgeschäft. Dabei verlor er aber einen der gerade geklauten Schuhe und flüchtete mit dem anderen geklauten Schuh. Die Schadenshöhe dieses einen Schuhs beziffert die Polizei mit 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens zu melden, unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.