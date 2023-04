Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landesliga West macht Winterpause. Die fünf Teams aus der Region Pirmasens haben die Vorrunde mit unterschiedlichem Erfolg abgeschlossen. Die Sportfreunde Bundenthal und der SC Hauenstein können im direkten Duell im neuen Jahr noch etwas an ihrer Bilanz feilen, in Hinterweidenthal fehlt ein Stürmer, in Weselberg sind Ausnahmekönner am Werk, in Rieschweiler soll Trainer Nummer vier die Rettung schaffen.

Am besten im Rennen liegen die Sportfreunde Bundenthal . Mit einem Sieg im Nachholspiel beim SC Hauenstein im neuen Jahr könnte Bundenthal sogar noch an Neuling