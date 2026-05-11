Sophie Endler, Top-Sprinterin des LAC Pirmasens aus Münchweiler, holte am vergangenen Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften gleich vier Medaillen.

Zunächst siegte sie am Samstag bei den U18-Pfalzmeisterschaften in Eisenberg im 200-Meter-Sprint in 26,56 Sekunden souverän vor Nila Bettinger ( 1. FC Kaiserslautern/27,31). Am selben Tag wurde die Münchweilerin auch U18-Vize-Pfalzmeisterin über 100 Meter in 12,97 Sekunden. Tags darauf war sie schneller. Sie lief bei den U20-Pfalzmeisterschaften in Kandel über 100 Meter in 12,76 Sekunden auf Rang zwei und über 200 Meter in 26,31 Sekunden auf Rang drei.

Ein Doppel-Pfalzmeister kommt aus Hermersberg. Der fürs LAZ Zweibrücken startende Ole Haubert wurde in Eisenberg sowohl im Diskuswurf (31 Meter) als auch im Stabhochsprung (3,30 Meter) Pfalzmeister der Altersklasse M15. Allerdings war der 14-Jährige in beiden Wettbewerben ohne Gegner.

Bestleistung für Wirth

Fünf Athleten traten in Kandel zum Kugelstoßen der Männer an. Hier wartete Leo Wirth vom TB Hermersberg mit einer persönlichen Bestleistung von 13,69 Metern auf und holte Silber hinter Sebastian Hanß ( TV Bad Bergzabern), der die 7,26-Kilo-Kugel auf 14,06 Meter katapultierte.

Pfalzmeistertitel holten zwei zwölfjährige Talente des LAC Pirmasens. Luisa Gress gewann den Speerwurf der W12 mit 23,25 Meter vor acht Konkurrentinnen, und Elias Hirtz hängte im 800-Meter-Lauf der M12 in 2:31,46 Minuten zehn Jungs ab. Vize-Pfalzmeisterin der Frauen wurden die LAC-Läuferinnen Hanna Dausmann (100 Meter in 13,25 Sekunden) und Christina Emser (400 Meter in 60,41 Sekunden). Silber gewannen außerdem Nora Paul (W13, 800 Meter in 2:32,37 Minuten) und Maelle Hardegger (W15, 30,26 Meter im Speerwurf) für den LAC.

Becker wird Pfalzmeisterin

Pfalzmeisterin über 800 Meter wurde erwartungsgemäß Emilia Becker. Die 14-jährige Lembergerin bestätigte mit 2:23,81 Minuten ihre vier Tage zuvor in Pfungstadt aufgestellte persönliche Bestleistung von 2:23,74 Minuten, was derzeit Platz neun der deutschen W14-Bestenliste bedeutet. Ihre Vereinskameradin Karina Dolinger ( TV Lemberg) überquerte die auf 1,53 Meter liegende Hochsprunglatte und sicherte sich damit nicht nur deutlich den Titel einer W14-Pfalzmeisterin, sondern schaffte erstmals auch die Qualifikation zu den süddeutschen U16-Meisterschaften im bayerischen Kitzingen. Ihre 13,48 Sekunden im 100-Meter-Sprintfinale (Platz zwei) berechtigen sie ebenfalls zur Teilnahme in Kitzingen.

Weitere Ergebnisse

75 m: W12: 3. Matilda Karg 10,72 sec, 8. Jule Menzel (beide LAC Pirmasens) 10,99

100 m: U20: 3. Hanna Dausmann 13,19 sec, 6. Sophie Wagner (beide LAC Pirmasens) 13,70

200 m: U20: 4. Hanna Dausmann 27,64 sec, 8. Sophie Wagner (alle LAC) 28,66

800 m: U18: 4. Fredrik Arnold 2:09,61 min - M12: 2. Till Arnold (beide VT Zweibrücken/Bottenbach) 2:42,24 - W15: 3. Lina Bode (LAC) 2:32,80

60 m Hürden: W12: 4. Luisa Gress (LAC) 11,61 sec

Weitsprung: W14: 6. Karina Dolinger (TV Lemberg) 4,51 m - W12: 4. Matilda Karg (LAC) 4,35

Kugelstoßen: W14: 7. Nele Haubert (LAZ Zweibrücken/Hermersberg) 7,69 m

Diskus: Männer: 5. Leo Wirth (TB Hermersberg) 32,96 m