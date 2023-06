In der Hauensteiner Galerie kunst-werk-vier startet am Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr, eine neue Ausstellung. Die Galeristin Renate Burkhart wagt sich dafür über den Berg nach Erfweiler, wo Margareta Sütsch lebt. Die Künstlerin zeigt eine Retrospektive. Die RHEINPFALZ hat sich schon mal in der Galerie umgesehen.

In der Galerie kunst-werk-vier werden den Besucherinnen und Besuchern ab Sonntag teils großformatige Acrylgemälde gezeigt. Erschaffen hat diese Werke Margareta Sütsch, die 1947 im Badischen geboren wurde. Bereits seit einem Vierteljahrhundert hat sie ein Atelier in Erfweiler, wo sie auch lebt. Der Eindruck einer sehr bescheidenen und eher zurückgezogen wirkenden Kunstschaffenden zieht sich durch das komplette RHEINPFALZ-Gespräch. Erst auf Nachfrage verrät Sütsch, dass sie mit einem großformatigen Bild schon auf der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover zum Kreis der erlauchten Ausstellerinnen zählte. Das Bild selbst – es ist titellos, will aber passend zur damaligen Ausstellung Zukunftsvisionen vermitteln – ist auch ein Bestandteil der neuen Ausstellung in der Hauensteiner Galerie.

Margareta Sütsch gehört zu der Spezies Künstlerin, die nicht nach außen drängt, die „nie auf Marketing gemacht hat“, wie sie selbst sagt. Und die Galeristin und pensionierte Kunsterzieherin Renate Burkhart, die seit der Eröffnung ihrer Galerie vor zwei Jahren die Kunstszene an der Nahtstelle zwischen Süd- und Südwestpfalz bereichert, meint über die Künstlerin, die sie schon länger kennt: „Margareta Sütsch hat noch nie die Öffentlichkeit gesucht, große Aufmerksamkeit liegt ihr nicht.“ Und doch sei die Neu-Erfweilerin eine „weitgereiste Malerin“, die ihrer Kunst zuliebe viele Länder aufgesucht habe.

Verarbeitung von Reiseeindrücken

Ein beredtes Exempel dieser künstlerischen Weltläufigkeit ist das Bild „Mädchen mit Kuh“, ebenfalls großformatig. Es trägt die Einflüsse ihrer Chinareise im Jahr 2000. Auch ein Studienaufenthalt in Ligurien (1994) hinterlässt mit farbenfrohen Terra-rossa-Bildern einen besonderen Eindruck. Es wird deutlich, dass sich die Künstlerin mit den jeweiligen geografischen Gegebenheiten ihrer Aufenthaltsorte auseinandergesetzt hat. Sehr beeindruckend und erdverbunden wirken auch die „Moosbilder“.

Lust und Liebe zum bildnerischen Gestalten wurden Margareta Sütsch, die mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist, von ihrer kunstsinnigen Mutter weitergegeben. „Ja, das war im engen Zuhause im Nachkriegs-Ludwigshafen auf dem Fußboden, wo ich jeden freien Zeitungsrand bildnerisch und grafisch ausfüllte“, erzählt sie. Die Mutter als Lehrmeisterin habe in ihr auch den Berufswunsch zur Plakatmalerin geweckt. Die Plakatmalerei sei damals noch ganz komplex gewesen, habe viele Fertigkeiten bis hin zum manuellen Vergolden erfordert.

Sich selbst als Familienmutter gesehen

Von Rödersheim (Rödersheim-Gronau, Rhein-Pfalz-Kreis), wo Sütsch mit ihrer Familie lange lebte, zog es die Künstlerin zunächst – genauer gesagt von 1988 bis 1993 – in ihr erstes eigenes Atelier nach Kaiserslautern, ehe sie sich vor der Jahrtausendwende in ein größeres Projekt im rheinländischen Stolberg wagte, das sich als Künstlergemeinschaft „Atelier im Kupferhof“ einen überregionalen Namen machte. „Ich sah mich eigentlich 20 Jahre lang vordergründig als Familienmutter – mit meinen Kindern und einer relativen künstlerischen ,Kleinbisschenkunst’: Werbegrafik, Bühnenbilder und Plakate“, sagt Sütsch.

Doch wenn man sich eine Weile mit ihr unterhält, erfährt man, dass die Künstlerin, die gerne im Stillen arbeitet, eine mehr als beachtliche Ausstellungsvita vorweisen kann: Heidelberg, Dresden, Ludwigshafen, Frankfurt, um nur einige Stationen zu nennen. Und jetzt kommt Hauenstein dazu – als die erste Präsentation im kleinregionalen Kontext. Für das Dahner Gymnasium habe Sütsch vor Jahren unter Direktor Thomas Neuberger auch einige Kunstsignale gesetzt, wie sie sagt. Auch habe sie bei der Aktion „Offene Ateliers“ mitgemacht. Die Galerie in Hauenstein ist aber in der Tat die erste Einzelausstellung der bescheidenen Margareta Sütsch in ihrer neuen Heimat Südwestpfalz. Die Galeristin Burkhart, die aus Dahn stammt und seit einigen Jahren in Hauenstein lebt, lädt für kommenden Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr, zur Vernissage der „Retrospektive Margareta Sütsch“ ein. Das ist der Titel der Ausstellung. Für die musikalische Untermalung sorgt Wolfgang Sobiraj.

Info

Die Galerie kunst-werk-vier befindet sich am Hauensteiner Marktplatz, Bahnhofstraße 1 (Parkplätze Pfälzer Hof, Marktplatz und Rathausplatz). Sie ist donnerstags, samstags und sonntags, jeweils von 15 bis 19 Uhr, geöffnet. Die Ausstellung von Margareta Sütsch kann bis zum 2. Juli besucht werden. An diesem Tag findet dann auch die Finissage statt, die ebenfalls um 16 Uhr beginnt. Sie wird mit Bluesmusik untermalt.