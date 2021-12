David Becker geht in seine zehnte Saison beim FK Pirmasens. Der Kapitän des Fußball-Regionalligisten hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2023 verlängert. Die Zusage gilt auch im Falle eines Abstiegs in die Oberliga. Der 29-Jährige kam 2013 von Borussia Neunkirchen auf die Husterhöhe und machte seither für den FKP 188 Spiele und 13 Tore in der Regionaliga. Dazu kommen 69 Einsätze und sieben Treffer in der Oberliga. Der Grundschullehrer sei, so die Vereinsführung, „ein absolutes Vorbild, ein wichtiger Führungsspieler und menschlich ein super Typ“.