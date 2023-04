Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Läuft Tobias Wegner wirklich an der glatten Wand hoch oder sieht es nur so aus? Am Mittwoch entführte der Artist, der sich auf der Bühne Leo nennt, sein Publikum in eine poetische Welt der Fantasie, mit der er das Gesetz der Schwerkraft scheinbar überwindet. 220 Besucher waren in die Pirmasenser Festhalle gekommen, um für kurze Zeit der Realität da draußen zu entfliehen.

Bei Tobias Wegner weiß man nicht, wo oben und unten ist. Jedenfalls am Anfang – bis sich das Auge an die verdrehte Perspektive gewöhnt. Denn wie Wegner alias Leo die