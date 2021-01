Evelyn Hollerith aus Rodalben gehört zu den talentiertesten Sängerinnen in der Südwestpfalz. Sie ist im Rock und Soul gleichermaßen zuhause wie im Jazz und Funk. Sie sang in Bands wie From Da Soul, RockXn oder Adams Äpfel und tritt verstärkt auch unter ihrem Künstlernamen Evelyn von Eschenbaum auf. Über ihre Karriere sprach Evelyn Hollerith mit Peter Schneider.

In der Musikszene der Südwestpfalz sind Sie seit Jahren eine feste Größe. Aber wie begann eigentlich Ihre musikalische Karriere?

2003 – ich war gerade zwölf Jahre geworden – nahmen mich meine Eltern mit zu einem Live Konzert von Mark Schlick und D.J. Elesky alias Crime & Passion. Ich konnte alle Songs ihrer aktuellen Platte singen. Ich tat nun mal ohnehin den ganzen Tag nicht anderes, als Songs raushören und dann singen, singen, singen. Es war noch der alte urige Musikclub „Parkplatz“ und ich hatte traditionell dort eine Portion Pommes mit Ketchup gegessen und beschloss, nach dem ersten Konzertteil anzufragen, ob ich was singen dürfte. Das tat ich dann auch. Die Menge tobte und ich zitterte. Nach diesem Abend wurde ich süchtig nach diesem Gefühl. Es ist bis heute geblieben.

Sie waren auch immer wieder im Pirmasenser Irish Pub zu hören.

Das Irish Pub ist mein Zuhause. Ich habe hier alles gelernt: Spontanes Musik machen, Freundschaft, Demut. Ein magischer Ort, in dem es vor Talent nur so wimmelt – und das nicht nur musikalischer Natur. Ganz spezielle Charaktere wie Maler, Schauspieler, Entdecker, Jäger und Sammler oder schlicht und einfach Lebenskünstler. Es ist ein Zuhause für alle, die es ein bisschen anders mögen, als man es vielleicht in einem kleinen Städtchen wie Pirmasens gewohnt ist. Die wahrscheinlich bunteste Seele ist der Mann hinter der Bar selbst: Richard. Spirituell, freigeistig und wahrscheinlich als Besuchermagnet und Erschaffer verantwortlich für diese ganz besondere Atmosphäre. Ich denke oft an mein warmes Plätzchen an der Bar, Peter Drehers handgraviertes Schorle-Glas und meine erste Apfelschorle, die ich dort trank.

Sie haben aber auch einen starken Bezug zur Hauensteiner Musikszene. Sie waren auch mal bei RockXn aktiv und mit dem Gitarristen Marco Burkhard bilden Sie das Duo Adams Äpfel. Wie ist es dazu gekommen?

Häschde ist ein ganz spezieller Ort. Es ist eine Art Zeitreise, die unweigerlich beginnt, sobald man von der B 10 abbiegt. Eine Zeitreise in die 60er und 70er Jahre. Für mich ist es ein kleines Los Angeles, die Hauptstraße durch den Ort ein kleiner Laurel Canyon. Hier wohnten in meiner Jugend einfach viele gute Bluesmusiker aneinandergereiht. Sie hatten höchstens fünf Minuten Laufweg zueinander und sie trafen sich jeden Tag zum Jammen. Das war toll. Ich bin da auch irgendwie reingerutscht. Auch die Dahner Musikszene, aus der Marko Burkhart stammt, war dort vernetzt, und bei dem ein oder anderen Konzert ist man sich begegnet. Zum Beispiel habe ich mit meiner ersten Band The Cabs mit Steffi Empel mal im Vorprogramm von RockXn gespielt. Ich schätze, ich war erst 14 oder 15 Jahre jung. Auf meiner geliehenen Gitarre stand „Jam-Music“, denn sie gehörte meinem guten Freund Andy Lübbert, und da ich keine eigene hatte, durfte ich sie mir immer leihen. Es war eine tolle Gitarre mit viel Geschichte. Das Tonstudio „Jam-Music“ war in Häschde wiederum bekannt, und so kamen wir ins Gespräch. Mit Marko spielte ich viele Jahre unter dem Namen Adams Äpfel wunderschöne Country- und Bluestitel. Wir haben nur das gespielt, was uns Freude gemacht hat. Noch heute bin ich mit den Häschder Jungs zusammen auf Bühnen unterwegs wie zum Beispiel bei den Konzerten in der Adventszeit. Mit Philipp und Katrin Graf pflege ich eine sehr intensive Freundschaft sowie musikalische Verbundenheit.

Seit 2015 sind Sie fester Bestandteil der Coverband From Da Soul. Trifft das Programm dieser Formation exakt ihren eigenen Musikgeschmack?

From da Soul ist eine der wenigen Coverbands, die sich fast ausschließlich in den 70ern und 80ern der Soulmusik bedient. Das gefällt mir, damit kann ich mich identifizieren und ich bin gut darin. Zugegebenen Maßen ist das Covern für mich in den vergangenen drei Jahren etwas in den Hintergrund gerückt. Ich schreibe hin und wieder ganz nette Songs und freue mich darauf, in der kommenden Zeit die Bühne mehr hierfür zu nutzen. Aber ganz ohne Eile. Ich lasse mich hier ein wenig treiben und genieße. Dennoch erfüllt es mich mit großer Freude, einige Male im Jahr mit tollen Menschen wie Tina Skolik und Martin Müller und der gesamten Truppe die Bühne zu teilen. Das ist ein Riesenspaß.

Wie kam es zum Projekt Evelyn von Eschenbaum und in welche stilistische Richtung geht es dabei?

Evelyn von Eschenbaum ist eine Kunstfigur, die mir sehr entspricht. Sie ist in erster Linie eine Vintage-Jazzsängerin, die wohl am meisten mit mir gemein hat, gemessen an allen Bühnenrollen, die ich schon eingenommen habe. Ich spiele unter diesem Namen ein Programm, das ausschließlich ich selbst ausgewählt habe. Es richtet sich nicht nach einem Anlass der Veranstaltung oder dem Publikum. Das Publikum kommt aber genau deswegen – weil es ihm gefällt, was da passiert. Es ist eben zu 99,9 Prozent ich selbst. Hierzu lade ich mir immer verschiedene Musiker ein, die dann temporär meine Band bilden. Mit großer Freude waren meine Gäste unter anderem Jason Wright, Tobi Reiss, Christoph Schnell, Dominik Rivinius und Sarah Lipfert. Der Name Eschenbaum ist der Mädchenname meiner Mutter und wurde von mir vor einigen Jahren aufgrund des schönen Klangs umfunktioniert.

Seit fast 20 Jahren sind Sie nun musikalisch unterwegs. Da gibt es doch bestimmt zahlreiche amüsante Geschichten zu erzählen?

Nun ja, man darf bestimmt nicht alles erzählen. Aber die Geschichten reichen vom Einbrechen zu sechst auf der Bühne im Pirmasenser Irish Pub bis zu dem Missgeschick, dass ich mal fast 500 Euro Gage in bar in den Müll geworfen hätte, von einem Auftritt in Ludwigswinkel in einer Kneipe, bei dem es „große Getränke“ gab und ich mich an gar nichts mehr erinnern kann, bis hin zu dem Abend, als ich nach der Open Stage vom Irish Pub um sechs Uhr direkt in die Schule gefahren bin. Und das bislang schönste Kompliment meiner Karriere kam von einem älteren Herrn, der an der Bühne vorbeikam und meinen Gesang als „Katzengejammer“ bezeichnete.

Wie vertreiben Sie sich als eigentlich viel beschäftigte Sängerin im zweiten Lockdown so die Zeit?

Ich beschäftige mich seit 2018 intensiv mit Architektur, die zu meinen großen Leidenschaften gehört. Ich studiere an der Hochschule in Karlsruhe und beende dieses Jahr meine Bachelorzeit. Für mich ist es fabelhaft, Architektur studieren zu können. Sie hat viel mit Musik gemeinsam. Beides ist unwahrscheinlich kreativ, die Verantwortung ist groß und eine tolle Herausforderung am Ende meiner 20er. Musikalisch arbeite ich seit 2019 verstärkt im Studiobereich. Vor allem in Pfinztal bei Karlsruhe durfte ich durch Rouven Eller in den Pink Studios tolle musikalische Bekanntschaften machen, die mich sehr inspirieren. Das neue Album von Tobi Reiss – Laith Al-Deen, Paul Young, Roachford – begleite ich dort und durfte mich im Chor verewigen. Das war eine große Ehre mit viel Spaß. Außerdem bin ich im vergangene Juni Mutter geworden und genieße dadurch jede Menge Unterhaltung. Man sagt ja der Mutterrolle einen Fulltime-Job nach.

