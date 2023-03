Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in Südwestdeutschland der Amateurfußball seit Donnerstag bis Ende November ruht, geht es in der Regionalliga Südwest zumindest am Wochenende weiter. Das Spiel des FK Pirmasens am Samstag beim FSV Frankfurt wird angepfiffen.

„Jetzt besorgen wir die Verpflegung für die Fahrt nach Frankfurt.“ Das war eine Reaktion von FKP-Präsident Jürgen Kölsch auf die Mitteilung von Regionalliga-Geschäftsführer