Als drittbeste Auswärtsmannschaft der Fußball-Regionalliga reiste der FK Pirmasens am Sonntag zur SG Sonnenhof Großaspach und kehrte mit einer 1:7-Niederlage zurück. Insbesondere die beiden Innenverteidiger waren indisponiert, während beim Gastgeber eine Leihgabe von Bayern München ganz groß aufspielte.

Es war ganz und gar nicht der Tag von Moritz Zimmer und Kevin Frisorger. Die beiden Innenverteidiger des FK Pirmasens trugen an gleich fünf Gegentoren eine Mitschuld.

Die zehnte Spielminute auf dem Kunstrasenplatz „Im Fautenhau“: Der FKP ist gerade dabei, nach einem Torabstoß das Spiel von hinten in aller Ruhe aufzubauen, als Zimmer völlig ungestört den Ball zum Gegner spielt. Die Großaspacher Profis nutzen das eiskalt. Zwei schnelle Pässe, dann zieht Marvin Cuni von der Strafraumgrenze ab, hämmert an die Unterlatte, von wo der Ball zum 2:1 ins Tor fällt. 30. Minute: Jetzt ein haarsträubender Fehlpass von Frisorger, Cuni kommt so frei zum Schuss, FKP-Keeper Benjamin Reitz hält, doch den Nachschuss setzt Can Karatas zum 3:1 ins Netz. Nachspielzeit der ersten Halbzeit: Gerade hat Dennis Chessa mit einem Lattentreffer nach toller Vorarbeit von Dennis Krob und Tom Schmitt Pech gehabt, da passt der ganz starke Mohamed Diakite in den Lauf von Cuni, Zimmer sieht im Zweikampf mit dem SG-Torjäger schlecht aus – 4:1 für den Drittliga-Absteiger. 50. Minute: Frisorger verschätzt sich bei einem weiten Schlag ins SG-Sturmzentrum, Zimmer kann Cuni nur mit einem Foul kurz vor dem Strafraum stoppen, Ex-Bundesligaspieler Joel Gerezgiher zirkelt den Ball über die FKP-Abwehrmauer zum 6:1 ins Tor. 56. Minute: Nach einem weiten Schlag von Andreas Ivan lässt Zimmer den gerade noch neben ihm stehenden Cuni entwischen, schlägt beim Rettungsversuch ein Luftloch – 7:1 durch den von Bayern München ausgeliehenen Cuni!

„Wie Jugendmannschaft“

Frisorger machte dann in den letzten 20 Minuten Platz für den zuvor neun Spiele lang nur zuschauenden Innenverteidiger Yannick Grieß, der im Hinspiel das 1:0-Siegtor geköpft hatte. „Wir stellen uns bei den Gegentoren wie eine Jugendmannschaft an, spielen den Ball dem Gegner in die Füße – dabei sind wir doch keine unerfahrene Mannschaft“, beschönigte der nach Verletzungspause noch auf der Ersatzbank sitzende Kapitän David Becker hinterher nichts. Becker: „Das ist nicht unser Anspruch. Daraus müssen wir Lehren ziehen.“

„Geistig nicht frisch“

Trainer Patrick Fischer fand ähnliche Worte. „Wir haben extrem viele individuelle Fehler begangen, die extrem effektiv bestraft wurden“, sagte Fischer. Er könne sich diese zur dritten Niederlage im zwölften Saison-Auswärtsspiel führenden Patzer nur so erklären, dass die Spieler „geistig nicht frisch“ gewesen seien. In seiner Trainer-Laufbahn habe er noch nie ein Ligaspiel so hoch verloren. Während der Halbzeitpause soll es dem Vernehmen nach in der FKP-Kabine ziemlich laut geworden sein.

Grünnagel verletzt

Abzuwarten bleibt, wie schwer die Knieverletzung von Manuel Grünnagel ist. Der Rechtsverteidiger musste nach 45 Minuten ausgewechselt werden. Chessa, der mit einer starken Aktion die frühe FKP-Führung eingeleitet hatte – Schmitt traf nach Zuspiel von Grünnagel –, musste raus, „weil die Wade zuging“. Am Mittwoch (19 Uhr) soll das schon dreimal ausgefallene Heimspiel gegen Bayern Alzenau nachgeholt werden.

