Am letzten Sommerferientag veranstaltet der FK Pirmasens einen etwas anderen Wettbewerb: Swim and Run. Es gibt verschiedene Streckenlängen. Wer nicht alleine starten möchte, kann Aufgabenteilung betreiben.

Das Fahrrad bleibt mal stehen. Eigentlich beim Triathlon ein Drittel des Ganzen, wird es Ende August nicht gebraucht. Denn die Abteilung „Endurance Team“ des FKP organisiert für den 25. August das „Schuhstadt Swim & Run“. Zwei Elemente des Triathlons finden sich also wieder, gekappt wurde die Strecke mit dem Zweirad. Das aus guten Grund, findet Mark Seither, FKP-Präsident und Leiter der Triathlonabteilung: „Wir haben dieses Format gewählt. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, tatsächlich auch ohne Fahrrad mitzumachen. Hierbei soll in erster Linie der Spaß im Vordergrund stehen.“

Ablaufen wird laut Seither der Wettbewerb dann so: „Gestartet wird mit dem Schwimmen im Freibad des PLUB in Pirmasens und ohne Unterbrechung an die Schwimmeinheit soll eine Laufstrecke zurückgelegt werden. Hierbei wird vom Freibad aus um den Eisweiher gerannt. Eine Zeitmessung findet insgesamt statt.“

Diese Art des Wettbewerbs richteten bereits verschiedene Vereine aus und auch das „Endurance Team“ des FKP nahm schon bei verschiedenen Turnieren teil. Luisa Kewitz war dabei Teamkapitänin des ersten Damenteams in der Vereinsgeschichte beim Swim & Run in Vallendar.

Für Einsteiger und Profis

Dass auch jeder Teilnehmer Spaß haben kann und die Ziellinie auch erreicht, sollen verschiedene Streckenlängen angeboten werden. Dabei gibt es laut Seither einen „Freizeit Swim & Run“, bei dem die Streckenlänge halbiert wird. Aber auch für Profis soll der Tag spannend werden. Denn es wird im Rahmen der Veranstaltung auch die Rheinland-Pfalz Meisterschaft im Swim & Run ausgetragen. Wer seine Stärke nur im Schwimmen oder Laufen hat, kann ebenfalls im Teamwettbewerb teilnehmen. Dieser ist ab 15 Jahren.

Für Heranwachsende will die Triathlonabteilung auch etwas bieten. Bereits ab jungen Alter soll es die Möglichkeit der Teilnahme geben, wie Seither erklärt: „Die Distanzen, sowohl im Schwimmen, als auch im Laufen, finden altersgerecht statt, weshalb bereits Kinder ab sechs Jahren diesen Spaß ausprobieren können.“

Anmeldung bis 24. Juli

Sollten die Kosten durch die Anmeldungen gedeckt werden können, will der FKP diesen Wettkampf auch in den folgenden Jahren anbieten. Seither ist optimistisch: „Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Teilnehmer, um damit der Stadt Pirmasens einen weiteren sportlichen Höhepunkt bieten zu können.“

Los geht es am Schwimmbad Plub in der Lemberger Straße 41. Einen Link zur Anmeldung auf my.raceresult.com gibt es auf der Homepage des FKP unter „Abteilungen“. Anmeldeschluss ist der 24. Juli. Schüler und Freizeitsportler zahlen 15 Euro Startgeld, ansonsten sind 20 Euro fällig. 25 Euro kostet es für eine Zweier-Staffel.