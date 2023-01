Ein Fehrbacher ist – einmal mehr – Saarlandmeister.

Thomas Helfrich von den Billard-Freunden Fehrbach hat sich bei der Einzelmeisterschaft der Saarländischen Billard-Union den Titel in der Freien Partie und damit ein Ticket für die deutsche Meisterschaft gesichert.

Mit einem Generaldurchschnitt von 125 und einer höchsten Serie von 250 verbesserte Helfrich seine persönliche Bestleistung. Gleich zweimal gelang ihm beim Heimspiel am Fehrbacher Karl-Matheis-Platz das Kunststück, in einer Aufnahme zu gewinnen: zunächst gegen seinen Vereinskollegen Peter Weber, als er vom Anstoß weg am Tisch blieb, dann auch gegen Luigi Gei (CdB Saargemünd), der den Anstoß verpasste und dann zusehen musste, wie Helfrich mit einer Serie von 250 die Partie beendete. Im Endspiel gegen Susanne Stengel-Ponsing (BC Großrosseln) siegte Helfrich nach vier Aufnahmen mit 250:19. Weber erreichte den dritten Platz.