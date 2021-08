Das quietschfidele Duo „Steirer Buam“ spielt am 5. August beim Musiksommer im Pirmasenser Neufferpark . Bereits in den vergangenen Jahren sorgten Herbert Traint (Gesang, Gitarre) und Mario Beneke (Gesang, Keyboard) mit authentisch vorgetragenen Volksmusik- und Schlager-Hits für eine gute Biergarten-Stimmung im Neufferpark.

Beide Musiker wohnen in Kaiserslautern, doch Traint stammt aus dem österreichischen Dechantskirchen, einer Hochburg der Volksmusik.

Die „Steirer Buam“ demonstrierten schon des Öfteren, wie profihaft sie in der Live-Situation zu Werke gehen. Die gute Laune und die Spielfreude schwappen stets rasch auf das Publikum über. Traint und Beneke wechseln sich durchweg am Leadgesang ab und in den jeweiligen Refrains ergänzen sich ihre Stimmen prächtig.

Das umfangreiche Repertoire der „Steirer Buam“ reicht von Schunkel-Klassikern der Marke „Wir kommen alle in den Himmel“ von Jupp Schmitz über Volksmusik-Knüller wie das „Kufstein-Lied“ (Franzl Lang) und typische Schlagermusik a la „Michaela“ (Bata Ilic), „Griechischer Wein“ (Udo Jürgens) und „Ein Bett im Kornfeld (Jürgen Drews) bis hin zu neuerem Schlagergut wie „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Vor allem Traint gilt als Entertainer, der zwischen den Liedern stets seine Späßchen mit dem Publikum macht.

Zum Konzert

Einlass: 16 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Eintritt frei, jedoch freuen sich die Musiker über einen Obolus im Hut. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus. Mehr zum Konzert steht im Internet auf der Website von Kuchems Brauhaus und auf www.traint.de.