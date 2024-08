Pirmasens als wichtiger Arbeitgeber: Zahlreiche junge Menschen nehmen über die Stadt und ihre Tochtergesellschaften eine Ausbildung oder ein Studium auf.

85 Azubis und Bachelor-Studenten gehen in diesen Tagen ins neue Ausbildungsjahr. Zwischen mehr als 30 verschiedenen Berufen können die jungen Menschen wählen. Neben der Stadtverwaltung bemühen sich auch das Städtische Krankenhaus, die Bauhilfe und der Stadtwerke-Konzern um Nachwuchs. „Wir gewährleisten einen fundierten Berufseinstieg, durchgängig sehr hohe Übernahmequoten, vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und somit optimale Perspektiven für die weitere Karriere“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Und liegt etwas daran, eigenen Nachwuchs zu finden, ihn in der Ausbildung bestmöglich zu betreuen und zu qualifizieren – ein Investment, das sich in jedem Fall lohnt“, kommentiert Oberbürgermeister Markus Zwick.

Über 200 Menschen in Ausbildung

Aktuell gibt es 206 Auszubildende oder Studierende im Auftrag der Stadt. Die Ausbildungsberufe werden bei der Berufsinformationsbörse am 20. September vorgestellt. Sie findet von 8 bis 13 Uhr in der Halle 6A der Messe Pirmasens (Zeppelinstraße 11) statt.

Wie abwechslungsreich die Ausbildungsmöglichkeiten in der kommunalen Verwaltung sind, will die Stadt mit der Imagekampagne „Bei uns kannst du alles werden!“ unterstreichen.

Darin fungieren aktuelle Azubis beziehungsweise Mitarbeiter als reale Identifikationsfiguren etwa für baldige Schulabgänger, die noch unsicher sind, welchen Beruf sie für sich wählen wollen. Detaillierte Informationen zu den 14 unterschiedlichen Ausbildungszweigen stehen im Internet bereit. Für eine erste Orientierung ist es auch möglich, ein Praktikum zu absolvieren.

Bei den Stadtwerken Pirmasens geben ebenfalls aktuelle wie ehemalige Azubis, die mittlerweile in Festanstellung beschäftigt sind, einen persönlichen Einblick in ihre Tätigkeitsfelder und Erfahrungen. Auch das Städtische Krankenhaus macht per Imagefilm und Ausbildungsbroschüre auf seine Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam.