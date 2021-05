Souvenirs aus Pirmasens? Wer Andenken an die Stadt sucht, der wird auch fündig. In der Jugendherberge gibt es Postkarten, im Laden „Moi-Stadt“ Fanartikel, im Tourismus-Büro den „Pilou“, im Alten Rathaus Bücher. Und Schuhe aus Pirmasenser Fabriken sind schließlich auch ein Andenken an die Stadt.

In der neuen Jugendherberge in der ehemaligen Hauptpost findet man zunächst mal nur Postkarten und Ansteck-Pins von Pirmasens, aber in unmittelbarer Nähe in der Bahnhofstraße befindet sich ja seit geraumer Zeit ein Laden mit Fanartikeln nur für „Bärmesens“. Der Laden nennt sich „Moi Stadt“ und das Motto lautet: „Pirmasens - zeig wo Du herkommst! - Zeig wo es Dir gefällt!“ Von der simplen Kaffeetasse bis zum Warmhaltebecher, Flachmann, Handtuch, Schlüsselanhänger oder T-Shirt gibt es hier alles in vielen Variationen. „Hier kommen auch viele Pirmasenser und kaufen Geschenke, die dann vor allem an Freunde und Familie in den USA geschickt werden“, berichtet Geschäftsinhaber Oliver Vafiadis.

Aktuell gibt es natürlich auch eine ganze Serie Mund-Nasenschutz-Masken mit „Bärmesens“-Aufdrucken, auch Buttons und Taschen mit „PS-Dehääm“ finden sehr guten Absatz. Ein ganz typisches Souvenir sind mittlerweile auch die Pirmasenser Stiere in verschiedenen Variationen und Größen geworden. Die sind derzeit zwar rar, aber laut Auskunft von Stadtmarketing-Leiter Rolf Schlicher sei eine Neuauflage bereits geplant. Bis September soll es auch wieder eine neue Serie mit Tassen geben.

„Pilou“, ein beliebtes Mitbringsel für Kinder

Bei Schlicher im Tourismusbüro sowie im Dynamikum gibt es ebenfalls Pirmasens-Merchandise-Artikel. Da gibt es zum Beispiel auch das Stadtmaskottchen „Pilou“ als Stofftier zu kaufen, ein beliebtes Mitbringsel für Kinder. Besonders nachgefragt sind jedoch vor allem die Schlüsselbänder und Einkaufstaschen mit „Pirmasens“-Aufdruck, sagt Rolf Schlicher. Diese Artikel werden auch in der Alten Post verkauft, ebenso wie Postkarten. Dort gibt es darüber hinaus auch Bücher über Pirmasens zu kaufen. Vor allem die Bände „Einst und Jetzt“ oder „Buxel in der Luft“ von Heike Wittmer werden hier immer wieder gut nachgefragt. Oberbürgermeister Markus Zwick erzählt, dass er in diesen Büchern im Urlaub auch gerne schmökert. Für ihn gehört auch definitiv eine Tüte Wawi-Schokolade zu den Souvenirs der Stadt.

Schuhe als alltägliche Erinnerung

Aber am typischsten findet Zwick immer noch die Pirmasenser Schuhe aus den Werksverkäufen. „Das sind zwar keine klassischen Souvenirs, ich weiß aber, dass viele Gäste aus der Schuhstadt Schuhe auch als alltägliche Erinnerung mitnehmen möchten“, sagt er. Außerdem beobachte er immer wieder, dass auch Fotos an bestimmten Plätzen mittlerweile zu Souvenirs der Stadt werden, vor allem an den Schlosstreppen, im Strecktal und am Exe mit dem Landgrafen, aber auch in der Natur, etwa am Felsentor oder in der Hexenklamm.

Die wanderbegeisterte Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach verschenkt immer wieder gerne das Südwestpfalz-Magazin zusammen mit neuen Flyern und der neuen Wanderkarte oder auch T-Shirts vom Mountainbike-Marathon in Lemberg zusammen mit den Flyern für die MTB-Trials in und um Pirmasens. Für sie sei das eine schöne Möglichkeit, deutschlandweit Werbung bei Freunden zu machen, die Stadt und die Region zu besuchen, sagt sie. Zu guter Letzt gehören natürlich auch für sie Pirmasenser Schuhe zu den Souvenirs und Markenzeichen der Stadt. „Ich bin stolz auf unsere Produkte und laufe selbst am liebsten in Pirmasenser Schuhen“, sagt sie. Immerhin habe man mit Peter Kaiser ja nicht nur die älteste Schuhfabrik Deutschlands, sondern sogar Europas in der Südwestpfalz.