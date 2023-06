Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den „Variationen über ein Thema von Frank Bridge op. 10“ von Benjamin Britten und Peter Tschaikowskys Serenade für Streicher C-Dur op. 48 begeisterte das Streichorchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung des Chefdirigenten Michael Francis am Samstagabend bei seinem „Dankeschön-Konzert“ die 150 Besucher in der Festhalle in Pirmasens.

Die Frische und Transparenz des Klangbildes ließen bei diesem Konzert aufhorchen: Sowohl in Benjamin Brittens (1913-1976) kontrastreichen Variationen als auch in Peter Tschaikowskys