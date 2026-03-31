Die Spitzklicker sind mit ihrem neuen Programm „Sage ma mol so…“ am 25. April erstmals in Rodalben bei den Gräfensteiner Theaterspielen zu Gast.

An der Weinstraße haben sich Franz Kain und die Spitzklicker den Status eine Marke verschafft, Franz Kain kennt man als Solo-Kabarettist auch aus dem SWR-Fernsehen. Jetzt ist das Kult-Ensemble dabei sein Einzugsgebiet zu erweitern und gastiert auf Einladung der Gräfensteiner Theaterspiele erstmals in der Südwestpfalz: Am Samstag, 25. April, 20 Uhr spielen die Spitzklicker in der Rodalber Halle der Mozartschule ihr neues Programm „Sage ma mol so!“

Seit 1983 existiert das Weinheimer Kabarett-Ensemble Die Spitzklicker nun schon. Die Premiere ihres 41. Programms ging Anfang des Jahres in der Alten Druckerei in Weinheim über die Bühne und entpuppte sich dabei als außerordentlicher Erfolg. Die Formation mit Franz Kain, Markus König, Daniel Möllemann und Iris Katzer setzt nun das zuletzt gefeierte Konzept fort: Ihr Programm bietet „moderatives Kabarett“, gemixt mit klassischen Szenen und choreographierten Songs. Ob politische, sozialkritische Themen oder „comedyantische“ Alltagsszenen, die Spitzklicker erweisen sich immerzu als Garant für einen Abend zum Lachen und Nachdenken.

Foodporn und Fachkräftemangel

Ihrem neuen Programm haben sie den Titel „Sage ma mol so!“ gegeben. Aus ihrem ganz speziellen Blick auf die Themen, die die Menschen berühren und beschäftigen, machen sie sich ihren eignen satirischen Reim. Alltägliche Geschehnisse bilden dafür die Basis, schaffen Identität beim Publikum und sorgen für verständnisvolles Grinsen.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf viele sehr unterhaltsame Songs und Szenen. Die Spitzklicker mokieren sich etwa über das zur Sitte gewordene Fotografieren des Essens oder über Ausschweifungen des Fachkräftemangels im Handwerk. Herbei gesehnte Handwerker kommen – „sage ma mol so – zwischen 8 und 16 Uhr“. Den Duden entrümpeln sie zugunsten einfacher Verständlichkeit. So streichen sie das für Mundart sprechende Menschen verzichtbare Plusquamperfekt („Hammer noch nie gebraucht“), dafür führen sie hierzulande gebräuchliche Wendungen wie das allerorts bekannte „als wie“ ins Pfälzer Sprachwörterbuch ein.

Ideen aus dem Alltag

Seine Ideen schöpft das Ensemble aus der Alltagsrealsatire, ob im Supermarkt an der Selbstscanner-Kasse, am Getränkeautomaten oder bei der Handhabung der Brötchen-Zange am SB-Regal. Ein bisschen Politik kommt dazu, wobei die Akteure diese Beiträge diesmal in Country- Songs verpacken. Und dass in Weinheim ein neuer OB gewählt wird mit einer Kandidaten-Liste aus der ganzen Region, das wollten sie sich als Lokalkolorit „just in diesem Programm“ auch nicht nehmen lassen.

Karten

Rodalben, Tourist Information Gräfensteiner Land, Rathaus. Telefon 06331 234180, E-Mail: tourist@rodalben.de, bei Lotto Schneider, Telefon 06331 258820 Leseratte/Hobbytique Nikolaus, Telefon 06331 16417.