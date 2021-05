Im OB-Wahlkampf 2018 hatte die Pirmasenser SPD ein zentral gelegenes Büro in der Ringstraße bezogen. Das wird nun ebenso aufgegeben wie das Fraktionsbüro in der Winzler Straße. Beide Büros werden demnächst in der Alleestraße im früheren Gewerkschaftshaus konzentriert, wo dann drei SPD-Anlaufstellen zu finden sind.

Das Fraktionsbüro der Sozialdemokraten in der Winzler Straße wirkte schon seit Monaten wie ein Abgesang auf die Partei und machte einen recht verlassenen Eindruck. Im Parteibüro in der Ringstraße hingegen wurden regelmäßig Sprechstunden abgehalten. Der große Andrang herrschte aber auch dort nicht. Jetzt werden die beiden Büros aufgegeben, wie die Stadtverbandsvorsitzende Angelika Glöckner auf Anfrage bestätigte.

Der Stadtverband der SPD habe das Büro in einem früheren Radio- und Fernsehhandelsgeschäft in der Ringstraße schon zum 31. März gekündigt. „Es diente uns vor allem als Anlaufstelle für den OB-Wahlkampf und die vergangene Kommunalwahl“, erklärt Glöckner. Das Konzept einer Anlaufstelle für Parteimitglieder wie auch die Bevölkerung habe überraschend guten Zuspruch erhalten, berichtet Glöckner weiter. Deshalb will die Partei das ausbauen, da sich gezeigt habe, dass die recht kleinen Räume in der Ringstraße nicht ausreichten.

Zeitgleich hat die SPD-Stadtratsfraktion ihr Büro in der Winzler Straße aufgegeben, wie Sebastian Tilly, Fraktionschef der SPD im Stadtrat, mitteilte.

In der Alleestraße gibt es künftig eine zentrale Anlaufstelle

Beide Partei-Institutionen werden nun im früheren Gewerkschaftshaus in der Alleestraße 58 über dem Festsaal der Kulisse neue Räume anmieten. Da auch das Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner direkt nebenan liegt, wird die SPD in der Alleestraße eine zentrale Anlaufstelle für Bürger und Mitglieder haben und ihre Kräfte in der Stadt bündeln, freuen sich Tilly und Glöckner auf die jetzt gefundene Lösung.