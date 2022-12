24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps. Das erste Türchen öffnen wir heute.

Der Christbaum ist noch grün, wie die Natur ihn schuf. Doch steht er entwurzelt und fern seiner Heimat im Wohnzimmer. Und als wäre das nicht Leid genug für diesen Baum, so wird er dann vor Heiligabend auch noch mit allerlei Glitzerzeug behängt. Lametta, glänzende Kugeln, kleine Leckereien, Lichter und sonstiger Firlefanz drücken auf seine Zweige. Trostlose letzte Tage für eine Pflanze, die sich allerdings durchaus ein klein wenig versüßen lassen durch eine singende Weihnachtsbaumkugel. Und als kleines Präsent zaubert sie auch den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Die Kugeln in Rot und Gold mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern reagieren auf Klatschen und sorgen mit Gesang für Abwechslung unterm Baum. Beim Singen von „Let It Snow“ oder „Rocking Around The Christmas Tree“ bewegen sie Augen und Mund. Mitsingen ist da natürlich erwünscht.

Gesehen bei www.pearl.de