Die Tennis-Herren 50 des TC Rot-Weiß Pirmasens haben den dritten Aufstieg in Serie geschafft. Die Mannschaft steigt als A-Klasse-Meister in die Pfalzliga auf.

Neben den beiden Mannschaftsführern Mark Schlick und Martin Grill sorgten Frank Theisinger, Michael Riehmer, Frank Becker, Adrian Staab, Matthias Meyer, Jean-Phillipe Devise, Roman Schweitzer und zuletzt Jochen Schmidt für die notwendigen Punkte zum Meistertitel.

Dabei bildeten Schlick, Theisinger, Grill und Becker das Kernteam, welches die Mannschaft bereits in der Winter-Hallenrunde 2023/24 zur Meisterschaft in der A-Klasse führte. Die restlichen Spieler wurden je nach Bedarf und Verfügbarkeit eingesetzt, so dass an allen Wochenenden sechs Spieler zur Verfügung standen, die ein gemeinsames sportliches Ziel vor Augen hatten.

Besonderes Erfolgsrezept

„Dieses System aus vier Stammspielern und rotierenden Ergänzungsspielern war eines der Erfolgsrezepte dieser Saison“, sagen die beiden Mannschaftsführer Schlick und Grill. „Jeder hat auch am Wochenende gewisse Verpflichtungen, so dass wir froh waren, aus einem hochwertigen Spielerpool schöpfen zu können. Die mannschaftliche Geschlossenheit und Kollegialität innerhalb des Teams sind einfach klasse. Wir sind völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere mit ganz unterschiedlichen beruflichen Herausforderungen. Aber genau diese Vielfalt ist es, die uns auch menschlich als Team ausmacht. Hier spielt jeder für jeden und am Ende zählt der Sieg des Teams und die gemeinsame Freude am Tennissport.“

Die bevorstehenden Ziele der Mannschaft für die Winterrunde 2024/25 und Sommerrunde 2025 sind klar: In erster Linie zählt der Klassenverbleib. Falls mehr in der Pfalzliga möglich sein sollte, werde man diese Gelegenheit gerne sportlich ambitioniert anpacken.