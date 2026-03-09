Verena Becker ist Marathon-Pfalzmeisterin. Die Läuferin des TV Lemberg kam am Sonntag bei besten Bedingungen nach 3:28:30 Stunden ins Ziel im Kandeler Bienwald-Stadion.

Es ist der zweite Pfalzmeister-Titel der Zahnärztin nach 2021. „Ich bin Trainingsweltmeisterin. Meine Zeit ist okay, es hat heute etwas an meiner Motivation ab Kilometer 20 gefehlt“, sinnierte sie selbstkritisch im Ziel. Die Pfalzmeisterschaften sind alljährlich Teil des Bienwald-Marathons. In der Frauen-Gesamtwertung, belegte Becker Platz zehn. Daniela Wagner vom TuS Heltersberg sicherte sich in 3:29:26 Stunden wie 2024 den zweiten Platz in der Pfalzwertung vor Eva Packheiser. Die 36-jährige angehende Ergotherpapeutin aus Birkenhördt im Dress des FC Erlenbach finishte in 3:57:40 Stunden.

Matthias Wagner vom TV Hinterweidenthal überlief in 2:54:58 Stunden die Ziellinie. Das bedeutete Platz fünf in der Männer-Pfalzwertung. Der TV Hinterweidenthal belegte mit Matthias Wagner, Alexander Hoffmann und Tim Sarther Platz zwei der Mannschaftswertung. Insgesamt waren am Sonntag in Kandel 2084 Läufer am Start, davon 1579 beim Halbmarathon und 505 beim Marathon.

Hildebrandt national Sechster

Verena Beckers Tochter Emilia startete am Sonntag beim Hallenvergleichskampf Baden-Pfalz-Saar in Saarbrücken für die Pfalzauswahl. Die 13-Jährige vom TV Lemberg bestätigte dabei mit 2:24,78 Minuten über 800 Meter ihre kürzlich in Karlsruhe aufgestellte Bestzeit von 2:24,09 Minuten. Ihr Vereinskollege Arthur Hildebrandt steigerte seine persönliche Bestmarke im Hochsprung auf 1,92 Meter. Der 16-Jährige aus Münchweiler lieferte damit einen wesentlichen Beitrag zum U18-Sieg der pfälzischen Leichtathleten und rückte auf Rang sechs der deutschen U18-Hallen-Jahresbestenliste vor. Fürs pfälzische U16-Team stieß Amy Mongeau (TV Thaleischweiler) die Kugel auf 9,56 Meter.

Marko Martin DM-Dritter

Ebenfalls am Sonntag startete Alexander Köhler (TV Lemberg) bei den deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Uelzen. Er benötigte exakt 31 Minuten, lief damit nahe an seine Bestzeit von 30:39 Minuten heran und belegte Rang 68 unter 355 Startern. Der Hauensteiner Marko Martin kam nach 35:09 Minuten ins Ziel und wurde Dritter der Altersklasse M50.