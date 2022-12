Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Reiner Ehrgott, Vorsitzender des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken.

„Ich wünsche mir Normalität im Spielbetrieb“, sagt der Erlenbrunner, der im April vergangenen Jahres zum Chef der südwestpfälzischen Fußballer gewählt wurde. Die Normalität ist diese Saison weitgehend zurückgekehrt, nur noch wenige Klassen sind wie die Oberliga und die Bezirksliga coronabedingt in zwei Staffeln geteilt. Ehrgott: „Ich hoffe auch, dass die Zusammenarbeit mit den Vereinen weiterhin so gut ist und dass im Kreisausschuss alle bei der Stange bleiben.“

Und abseits vom Sport? „Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe und dass die Welt nicht mehr ganz so verrückt ist“, sagt das 56-jährige Präsidiumsmitglied des Südwestdeutschen Fußballverbands. Doch viele Entwicklungen bereiten dem auf der Airbase Ramstein arbeitenden Ehrgott Sorgen: „Da wurden bei uns in der Westpfalz zwei Polizisten umgebracht, es wurde ein Krieg in der Ukraine begonnen. Und wenn die Preise weiter so steigen, wird sich manch einer bald das Leben nicht mehr leisten können.“