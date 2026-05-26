36 Tänzerinnen und Tänzer machen Tempo bei 30 Grad: Gäste aus Südbrasilien zeigen ihre Lebensfreude im Kurpark und holen am Ende das Publikum auf die Bühne.

Volkstanz, akrobatische Elemente, Publikumsbeteiligung und gelebte Völkerverständigung – all das erlebten Besucherinnen und Besucher beim Auftritt der südbrasilianischen Gruppe „Die Schwalben“ am Samstag beim Pfingstfest der Stadt Dahn im Kurpark.

Die 36-köpfige Gruppe stammt aus Venâncio Aires im Bundesstaat Rio Grande do Sul, einer Region, in der vor rund 200 Jahren viele Menschen aus Pommern, dem Hunsrück und der Pfalz siedelten. Das Brauchtum der Vorfahren wird dort bis heute gepflegt. „Die Schwalben“ gibt es seit etwa 40 Jahren. Sie sind ein generationenübergreifender Kulturverein mit vorwiegend jungen Paaren zwischen 20 und 40 Jahren.

Aktuell feiert die Gruppe einen besonderen Erfolg: Das Projekt „Kulturaustausch – die Schwalben verbinden Kulturen“ wurde im Rahmen des Kulturanreizgesetzes der Regierung von Rio Grande do Sul mit Unterstützung des Kultursekretariats als internationales Austauschprojekt ausgezeichnet. In einem Wettbewerb mit zahlreichen Mitbewerbern erreichte es den vierten Platz – die Reise nach Europa war damit gesichert.

Die „Schwalben“ touren zwei Wochen

Die Tour begann am 20. Mai und dauert rund zwei Wochen. Viele Mitglieder erhielten für diese Zeit Sonderurlaub, da in Brasilien derzeit keine Ferien sind. Vom 22. bis 25. Mai waren die Tänzerinnen und Tänzer bei Gastfamilien in Dahn und Umgebung untergebracht. Auf dem Programm standen Ausflüge nach Heidelberg und zur Burg Trifels sowie weitere Auftritte in Zweibrücken-Niederauerbach und Dimbach. Danach führen die Stationen in den Hunsrück und nach Frankreich.

Gruppenbild mit Gastfamilien Foto: Harald Reisel

Mitglieder der Dahner Volkstanzgruppe verfolgten die Aufführung – zu einem gemeinsamen Auftritt kam es aber nicht. Viele der brasilianischen Gäste sprachen fließend Deutsch. Auf die Frage nach den bekanntesten deutschen Traditionen in Brasilien nannten sie übereinstimmend: Oktoberfeste.

Bereits im Jahr 2016 fand ein internationaler Austausch mit Besuchen in Deutschland und Österreich statt. In Brasilien organisieren „Die Schwalben“ zudem regelmäßig deutsch-brasilianische Kulturveranstaltungen sowie soziale und religiöse Projekte.

Wie es zum Auftritt in Dahn kommt

Der Pfarrer der protestantischen Gemeinde Dahn, Victor Damerow, organisierte gemeinsam mit engagierten Gemeindemitgliedern den Besuch. Damerow wurde in Sinimbú (Brasilien) geboren, wo sein Vater eine Gemeinde von Nachfahren deutschsprachiger Auswanderer aus Pommern, dem Hunsrück und der Pfalz betreute. Im Alter von zwei Jahren kam die Familie nach Deutschland zurück. Ein Praxissemester absolvierte Damerow später in einer deutschen Gemeinde in Brasilien – so entstand der Kontakt zu „Die Schwalben“.

Zu den Koordinatoren der Gruppe gehören Simone und Altair Bender. Die Familie ist seit langem mit der Familie Damerow befreundet. Zum Abschluss des Auftritts sagte Altair Bender zu Pfarrer Damerow: „Du hast mir so viel Menschlichkeit beigebracht.“

Begegnungen rund um den Auftritt

Das Publikum konnte ein brasilianisches Getränk probieren und wurde zum Abschluss zum Mittanzen eingeladen – auch Stadtbürgermeister Holger Zwick (CDU) machte mit und zeigte sichtlich Begeisterung. Im Namen der „Schwalben“ lud Altair Bender die Stadt Dahn zum Gegenbesuch in Brasilien ein und regte eine Partnerschaft zwischen Dahn und der Gruppe an. Holger Zwick nahm die Einladung an und kündigte an, zu prüfen, wie eine solche Partnerschaft gestaltet und gelebt werden könne. Das sorgte bei den Gästen für große Freude.

Präsident Leomar Jorne Felten sagte: „Die Dahner Gastfamilien und die Verantwortlichen nahmen uns von Beginn an herzlich auf, obwohl sie uns nicht kannten; aus Fremden wurden Freunde.“

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