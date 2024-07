Im vergangenen Jahr war vor dem Alten Rathaus eine neue Sitzbank aufgetaucht, die rege genutzt wurde. Im Herbst ist sie verschwunden und dieses Jahr nicht wieder aufgetaucht. Das wird noch passieren, versichert die Stadt. Diesmal werde die Bank nicht alleine bleiben. Die Sitzgelegenheit mit der Gestaltung in Form eines Schuhs war ein Hingucker und ein Produkt aus der Stadt selbst. Die Bank war beliebt und praktisch ständig besetzt, was an der ausgefallenen Gestaltung und an der idealen Sitzrichtung zur Pirminiuskirche und dem Schlossbrunnen hin gelegen haben könnte. Aufgestellt wurde sie anlässlich des 260-jährigen Bestehens von Pirmasens. Die Schuhbank war das Werk der Schülerfirma „BBS Kreativ“ der Pirmasenser Berufsschule. Ein Pumpschuh aus Stahl bildet den Rahmen. Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus geölter Eiche. Bank und Nistkästen hatten rund 1500 Euro gekostet, wie der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick verrät. Bezahlt hat es das Amt für Wirtschaftsförderung. Beim Aufbau zum Novembermarkt war 2023 Schluss für die Schuhbank. Das Mobiliar ist ins Depot gewandert. Zwick versichert, dass die Bank noch vor dem Schlabbeflickerfestival wieder an ihren Platz kommt. Und diesmal wird sie nicht alleine bleiben. Wegen des großen Andrangs hat der Einzelhändler Heinrich Wölfling versprochen, eine zweite Bank zu bezahlen. Wölfling hat das 175-jährige Bestehen seines Unternehmens zum Anlass für die Spende genommen. Die zweite Bank soll auf der anderen Seite vom Eingang des Alten Rathauses aufgestellt werden. Bei zwei Bänken soll es nicht bleiben, sagt Zwick. Wenn sich weitere Sponsoren fänden, könnten noch mehr der Schuhbänke für die Stadt angeschafft werden. Im kommenden Jahr soll die Bank übrigens deutlich früher als in diesem Jahr aufgestellt werden, so Zwick.