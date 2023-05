Die saarländische Chansonband Die Schoenen – so benannt nach ihrer Sängerin und Frontfrau Anne Schoenen – kommt am 13. Mai nach Vinningen ins Haus am Lindenbrunnen.

Sie bietet französische Chansons in französischer Sprache – mit ein paar deutschen Einsprengseln. Die Band besteht schon seit 19 Jahre und hat diverse Chanson-Programme mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten im Repertoire. Mal gab’s mehr deutsche, mal mehr französische Chansons, mal mehr Pop, Jazz und eigene Titel, mal mehr Chanson Classique. Dadurch beherrscht die Band eine stilistische Vielfalt an Chansons verschiedener Ausprägung.

In Vinningen, wo sie zum fünften Mal gastieren, führen sie ihr Programm „Rien ne va plus“ auf. Darin geht es um Spiele und Spielchen, um Gewinner und Verlierer, den fetten Jackpot und den großen Reinfall. Zu hören sind Lieder über Hoffnungen und Sehnsüchte und über die Angst vor Verlust und Niederlage. Chansons über Menschen, die etwas wagen, die alles auf eine Karte setzen, und über solche, die das Risiko scheuen und lieber auf Nummer sicher gehen.

Die deutsch-französischen Künstler haben dafür ausgiebig die Archive der Chanson- und Popmusik durchstöbert. Zu hören sind Chansons wie „Rien ne va plus“ von Zarah Leander, „Paris sera toujours Paris“ von Maurice Chevalier und „Mes emmerdes“ von Charles Aznavour. Anne Schoenen nimmt mit Charme und Charisma den Croupier am musikalischen Spieltisch. In der zweiten Konzerthälfte sind Chansons zu anderen Themen zu hören.

Karten gibt es unter Telefon 0174 3010854, es wird eine Warteliste eingerichtet.