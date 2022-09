Schöne Mannheims: So nennt sich das Damenquartett, das am Samstag, 8. Oktober, zum dritten Mal nach Rodalben kommt. In der Halle der Mozartschule präsentieren die Frauen ein Best-of ihrer Kabarettprogramme. Der Auftritt verspricht Charme und Power. Zuvor gibt es ab 20 Uhr einen kleinen Festakt.

Seit zehn Jahren erobern die vier Powerfrauen die Bühnen der kurpfälzischen Kulturlandschaft und sind immer öfter zu Gast in Radio und Fernsehen. Gerburg Jahnke hatte sie eingeladen zu „Ladies Night“; die Damen waren außerdem Gäste bei WDR und SWR. Charme, Esprit und Power machen ihre Stärke aus. Dafür erhielt die Gruppe in diesem Jahr auch den Comedy-Preis der Stadt Freudenstadt.

Dicht aufeinanderfolgende Höhepukte

Das Quartett gilt als „Mannheims schönste Giftspritzen“. In ihrem ersten Programm „Hormonyoga“ demonstrierten die Damen, dass nach dem „Leben mit Strapsen auch das Leben mit Stützstrümpfen erfüllt sein kann“. Es folgte die Show „Ungebremst“, in der das Quartett die „holde Weiblichkeit durch den Kakao“ zog und über „männliche Menschen sinnierte“. Dann kam das Programm „Entfaltung“ ganz ohne Falten unter dem Motto: „Was wäre, wenn alles ganz anders wäre?“ Nun zeigen die Schönen zum zehnten Bühnenjubiläum das Beste aus ihren Bühnenprogrammen in Form von dicht aufeinanderfolgenden Höhepunkten. Das Programm heißt „Das Schönste der Schönen – Best of“

Die Erfahrung zeigt: Die einzigartige Mischung aus Pop, klassischer italienischer Arie, Folk, Chanson, urkomischen Sketchen und eigenen musikalischen Kompositionen nimmt das Publikum mit auf eine geistreiche und höchst amüsante Unterhaltungsfahrt. Die Show verbindet Kabarett und großen Gesang, gepaart mit einer guten Portion Selbstironie.

Die kommentierende Pianistin

Das Quartett besteht aus Anna Krämer, Susanne Beck, Smaida Platais und Stefanie Titus. Letztere begleitet ihre Kolleginnen am Klavier virtuos, einfühlsam und nervenstark, kommentiert zudem trocken deren gedankliche Ergüsse.

Die Schönen raten dem Publikum: „Schnallen Sie sich an!“ Karten gibt es im Vorverkauf im Rodalber Backhaus (Lindersbachstraße), bei Toto Lotto Schneider (Hauptstraße) und bei der Tourist-Info im Rathaus der Verbandsgemeinde, Telefon 06331 234180, E-Mail: tourist@rodalben.de.

Ein kleiner Festakt geplant

Weil die Gräfensteiner Theaterspiele in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern, ist am 8. Oktober, 20 Uhr, kurz vor der Vorstellung ein kleiner Festakt geplant. Unter anderem möchte Landrätin Susanne Ganster ein Grußwort sprechen. In der Pause soll es einen kostenlosen Umtrunk geben.