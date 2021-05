Es wird eine der teuersten und anspruchsvollsten Straßensanierungen in Pirmasens. Die 320 Meter lange Sackgasse in Niedersimten stellt die Planer vor gewaltige Herausforderungen. Dabei kennen die meisten Pirmasenser die Kunzeckstraße gar nicht.

Nur wenige Pirmasenser können von einer Fahrt in die Kunzeckstraße berichten. Wer dort niemanden kennt, fährt wohl nie in die Seitenstraße der Lothringer Straße mit ihrer ungewöhnlichen Steigung von 25 Prozent. Der Niedersimter Ortsvorsteher Timo Völker erlebte dort seinen ersten Unfall mit dem Fahrrad, als er bergab an eine Mauer knallte.

Die kurze Steilstrecke ist nicht nur für Radfahrer anspruchsvoll. Straßenbauer finden in der Kunzeckstraße alpine Verhältnisse vor. Baulich sei die Straße in einem schwierigen Zustand, wie es Bürgermeister Michael Maas wohlwollend formulierte. Schlaglöcher und ein Flickenteppich, der nicht mehr erkennen lässt, was mal die Ursprungsfahrbahn war, dominieren den Straßenkörper. Den Kanal hat die Stadt schon per Inliner saniert und die Stadtwerke haben die Wasser-, Gas- sowie Stromleitungen überarbeitet. Immerhin führt durch die Kunzeckstraße eine Versorgungsleitung für Erlenbrunn. 331.000 Euro hatte das gekostet.

Ganze Häuser hätten abstürzen können

600.000 Euro hatte das Tiefbauamt anfänglich für den Straßenausbau kalkuliert. Es wurde aber teurer. Bei Detailuntersuchungen sei festgestellt worden, dass schon ein Hang abgerutscht sei und andere Böschungen drohten ebenfalls abzurutschen. Ganze Häuser hätten abstürzen können, die in den Hang gebaut worden waren, gab Bürgermeister Maas zu bedenken. Enorme Kräfte sollen auf die Böschungen wirken und wenn dann der Straßenkörper aufgerissen werde, schwere Baumaschinen verkehren oder gar noch ein Rüttler ans Werk geht, hätte der Hang leicht in Bewegung geraten können.

Nägel in den Berg getrieben

Doch auch ohne Bauarbeiten seien manche Häuser in der Kunzeckstraße akut gefährdet gewesen, meint Maas. An zwei Stellen wurde deshalb eine Böschungssicherung mit viel Beton und vor allem hunderten von Nägeln in den Berg getrieben. So genannte Erdnägel mit einer Länge von bis zu fünf Metern wurden in den Fels gerammt und mit Beton in den Berg gepresst. 32 Millimeter dick sind die Erdnägel, die später ein Eisengeflecht stützen, das von 20 Zentimeter dickem Spritzbeton überdeckt wird. Fast 300.000 Euro teuer wurden die zwei Stützwände. Die Gesamtkosten stiegen so auf 1,03 Millionen Euro.

Unruhe im Niedersimter Ortsbeirat

Mit den steigenden Kosten stieg laut Maas auch die Unruhe im Niedersimter Ortsbeirat wegen der wiederkehrenden Beiträge, die auf 32 Cent pro Quadratmeter für die Jahre 2021 bis 2025 steigen sollen. Hier will Maas den Niedersimtern entgegenkommen. Aus deren Beitragstopf werden immer die Reparaturen der Zufahrtsstraße zur Kläranlage Felsalbe bezahlt. In den vergangenen fünf Jahren seien dies 48.000 Euro gewesen, rechnete Maas vor. Die Schäden seien jedoch zum größten Teil von den Klärschlammlastwagen verursacht worden, die zur Kläranlage fahren, und deshalb eigentlich von der Kläranlage zu zahlen. Maas könnte sich vorstellen, dass sich die Kläranlage mit 48.000 Euro an den wiederkehrenden Beiträgen von Niedersimten beteiligt, was den Beitrag um zwei bis drei Cent pro Quadratmeter drücken könnte. Das müsste aber noch geprüft werden, betont Maas.

Nach der Kunzeckstraße steht mit der Wackenbergstraße eine weitere Steilstrecke in Niedersimten zur Sanierung an. Dort soll es ohne Stützmauern funktionieren, hofft Maas, der jedoch einschränkt, dass auch in der Kunzeckstraße anfänglich niemand mit dem Aufwand gerechnet habe.