Der Kunstverein Dahn zeigt Werke von Frigga Pfirrmann im Alten Rathaus.

„Der König ist tot, lang lebe die Königin.“ So heißt die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Dahn im Alten Rathaus. Nach Brigitte Peifer zeigt mit Frigga Pfirrmann wieder eine Künstlerin aus den eigenen Reihen Arbeiten. Papier ist geduldig und das muss es bei Frigga Pfirrmann auch sein. Die Künstlerin unterzieht das Material im wahrsten Sinn des Worts einer „Zerreißprobe“.

Sie selbst sagt von sich, dass sie „keinen Respekt“ hat vor zerlesenen Büchern, Flugblättern, Plakaten, alten Briefen oder Fotos. Sie kann für ihre Werke alles gebrauchen. Mit Fantasie und Kreativität schafft sie daraus Kunststücke, die den Betrachter zum Nachdenken anregen. Oftmals sind ihre Collagen und Assemblagen nicht betitelt. Es gibt von der Künstlerin keine Vorgaben, was sie damit vermitteln will. Jeder und jede müssen ihre Schlüsse selbst ziehen.

Papier muss geduldig sein

Manches offenbart die humorvolle Seite der Frigga Pfirrmann, aber vieles regt die grauen Zellen zur Arbeit an. Dann ist die eigene Vorstellungskraft gefragt. So kommen bei manchen Objekten Erinnerungen an vergangene Zeiten hoch. Saßen wir einst auf den kleinen Kinderstühlen und tauchten ein in die fantasievolle (Comic-) Welt von Micky Maus und Donald Duck, so verschmelzen bei Frigga Pfirrmann die alten Taschenbücher und die hölzernen Möbelstücke zu einer Einheit, ergänzt durch eine schlichte Minilampe. Eine Installation, die allerdings unverkäuflich ist.

Knapp 90 Werke, meist in sehr kleinem Format, zeigt Frigga Pfirrmann im Alten Rathaus. Die Südpfälzerin ist Mitglied im Dahner Kunstverein ebenso wie bei der Südpfälzischen Kunstgilde Bad Bergzabern, dem Kunstverein Germersheim und beim Literarischen Verein der Pfalz. Es ist interessant, anhand der ausgestellten Stücke die Arbeitsweise dieser faszinierenden Künstlerin zu beleuchten. Insbesondere in Hinblick auf den einheimischen Schriftsteller und Dichter Hugo Ball, dem Mitbegründer des Dadaismus. Diese Bewegung habe sie angeregt, sich ausgiebig mit Farben und Materialien zu beschäftigen, so Frigga Pfirrmann. Durch viele Experimente habe sie sich schließlich auf Collagen, Assemblagen und Mixed Media spezialisiert.

Schneiden, reißen, kleben und neu arrangieren

„Das sind Bilder, die durch Schneiden, Reißen, neues Arrangieren und Kleben auf verschiedenen Untergründen zusammengefügt werden“, erläutert die analog arbeitende Künstlerin. Teilweise entstehen dadurch reliefartige Oberflächen. Außerdem verwendet sie Folien, die sie verbügelt, zerschneidet, zerreißt oder auch vernäht. Aktuell verwendet sie auch Stoffe, Drähte oder Fäden. Sie liebt es, verschiedene Materialien zu kombinieren, um eigene komplexe, fesselnde und auch spaßige Werke zu schaffen.

So umarmt ein mächtiger Löwe einen dicken Mann vor einer angedeuteten Straßenflucht. Die Botschaft dieser Collage: „Endlich zeigen Männer Gefühle.“. Witzig auch der Setzkasten mit Garnrollen, Gürtelschnallen, Spitzenbändern, Wolle und Knöpfen aus Omas Handarbeitskorb mit dem Sepia-Bild einer jungen Frau im Frühjahr 1929 im Bienwald. Auch für Holz hat die Künstlerin Verwendung. Es dient ihr als Rahmen für ihre Collagen oder als Untergrund für maskenähnliche Kreationen. Arbeiten mit Tusche tragen zur künstlerischen Vielfalt bei.

Frigga Pfirrmann besuchte die Europäische Kunstakademie in Trier und die Kunstschule Villa Wieser in Herxheim. 2010 erhielt sie ihr Diplom in Malerei, Tuschezeichnen und Objektkunst. Sie bestritt Ausstellungen unter anderem in Karlsruhe, Heidelberg, Berlin und Venlo.

Info

Die Ausstellung „Der König ist tot, lang lebe die Königin“ von Frigga Pfirrmann ist bis 17. Mai jeweils donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr im Alten Rathaus von Dahn zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Präsentation findet am 9. Mai, 14 Uhr, im Alten Rathaus ein Collagen-Workshop mit der Künstlerin statt. Anmeldung per E-Mail an Info@Kunstverein-Dahn.de.