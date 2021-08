Kapitän und Kopf, Führungsspieler, Vorbild: David Becker ist beim Regionalligisten FK Pirmasens seit Jahren eine feste Größe. Sich erst mal einen Platz in der FKP-Startelf zu erspielen, das ist das Ziel von Mike Scharwath. Der Routinier und der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg haben eins gemeinsam: Beide stammen aus einem für seinen Pferdemarkt bekannten Dorf im Landkreis Kusel.

1. FC Kaiserslautern, SV Elversberg und 1. FC Nürnberg: Klingt gut, was Mike Scharwath so an Vereinsstationen in seiner Vita stehen hat. Nach zwei Jahren in Franken ist er in die Pfalz zurückgekehrt. Seit Anfang Juli trägt Scharwath das Trikot des Traditionsvereins aus der Schuhstadt. Ein Rückschritt? Scharwath sieht das anders. Er freut sich auf die neue Herausforderung. Auch wenn der Wechsel zum Südwest-Regionalligisten erst einmal das Ende des süßen Vollprofi-Daseins markiert.

Zwei Jahre beim 1. FC Nürnberg

In der Tat ist Scharwath zwei Jahre lang als Berufsfußballer über den Rasen geprescht. Denn beim Team 1. FC Nürnberg II wird – wie bei sämtlichen Dritt- und fast auch allen Viertligisten – unter Vollprofi-Bedingungen gearbeitet. „Wir haben morgens trainiert, um 10 oder 11 Uhr, in der Regel nur einmal die Woche zweimal am Tag“, blickt Scharwath auf die Nürnberger Jahre zurück. Der Rest des Tages war der Regeneration gewidmet; Behandlung, Essen im Mannschaftskreis, Ruhepausen: Der Tagesablauf war nicht eben eine Hetzerei. Aber für eine weitere geregelte Beschäftigung blieb da eben keine Zeit.

Feierabend- statt Vollprofi

Dies hat sich aber nun mit dem Vereinswechsel grundlegend geändert. Denn der FKP setzt auf „Feierabend-Fußballer“. Die meisten Spieler gehen einer geregelten Arbeit nach, nur ganz wenige echte Profis finden sich in Reihen der Blau-Weißen. Dass sich der FKP trotzdem über Jahre hinweg so wacker im Haifischbecken Regionalliga hält, ist von daher nur umso höher einzuschätzen. Bei den Liga-Konkurrenten – auch bei den finanzstarken regionalen Rivalen FC Homburg und SV Elversberg – geht von den Spielern keiner arbeiten. Da absolvieren allenfalls ein paar mit Profivertrag ausgestattete Nachwuchstalente eine Ausbildung oder ein Studium. Der Rest spielt nur Fußball.

Trotzdem: Der Ex-Vollprofi spricht sogar von steigenden Anforderungen. „Bisher habe ich ja nur bei sogenannten zweiten Mannschaften gespielt. Ich will mich jetzt mit Pirmasens in der Regionalliga etablieren. Das ist ja hier immerhin die Regionalliga Südwest, die wesentlich stärker ist als die Regionalliga Bayern“, sagt Scharwath.

Die Zusage ist ihm daher nicht gerade schwergefallen, als das Angebot aus der Südwestpfalz auf den Tisch flatterte – über einen Spielerberater, versteht sich. Das ist heute gang und gäbe.

Über den Berater war der Pfälzer in Diensten der Franken auf Vereinssuche. Das Zwei-Jahres-Arbeitspapier in Nürnberg war ausgelaufen. Das bedeutet bei den U21- beziehungsweise U23-Teams der Bundes- und Zweitligisten in aller Regel das Ende. Jüngere rücken nach, und wer nicht den Sprung bis ganz nach oben geschafft hat, muss sich neu orientieren. Mike Scharwath wirkt nun nicht unglücklich über die Wendung. „Ich will mich persönlich und sportlich weiterentwickeln“, sagt er.

Ab Oktober geht’s zur Uni

Ab Oktober ist er Student an der Technischen Universität Kaiserslautern, widmet sich den Weihen der Betriebswirtschaftslehre. Doch der Fokus ist auch weiterhin auf Fußball gerichtet: Den Anspruch auf einen Stammplatz in der Truppe von Coach Patrick Fischer erhebt Scharwath durchaus – allerdings an sich selbst. Denn allein an ihm liege es, Trainer Patrick Fischer zu überzeugen.

Coronabedingt ist Scharwath in Nürnberg nicht so zum Zug gekommen wie erhofft. Die zwei Spielzeiten schrumpften zu einer dreiviertel Saison zusammen. Zudem laborierte der Flügelstürmer an einer hartnäckigen Verletzung, lag sieben Monate auf Eis. Nur elf Mal hatte er daher Gelegenheit, in der Regionalliga Bayern sein Können zu zeigen.

Von Nüssing entdeckt

Dass er überhaupt an der Noris gelandet war, kam nach seinen Worten so: „Ich saß morgens nach einem Spiel am Frühstückstisch daheim, da kam ein Anruf von Dieter Nüssing.“ Der frühere Bundesligastürmer und heutige Scout – immerhin schon 71 Jahre alt – war damals eigens ins saarländische Primstal gereist, um Scharwath bei einer Partie der Elversberger U21 unter die Lupe zu nehmen. „Ich hab’ da ein wirklich gutes Spiel gemacht“, erinnert sich der Quirnbacher. „Die hatten mich aber schon länger auf dem Schirm – was ich gar nicht wusste ...“ Gerade hatte Scharwath am Sportzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums sein Abitur gemacht, ließ nach der Offerte alles stehen und liegen und zog nach Nürnberg.

In U17 schon mal bei FKP

Die Eltern freute es – ebenso, wie sie sich nun über die Rückkehr und die neue Planung des Sohnes freuen. Vater Richard ist Fußballfan durch und durch, auch Mutter Anja hat ihn oft genug gefahren, als er in Kaiserslautern am Ball war, erst bei der TSG, dann beim FCK in der Jugend spielte. Nach einem halben Jahr in der U17 des FKP wechselte Scharwath nach Elversberg, absolvierte dort im Saarlandligateam auch sein erstes Jahr bei den Herren.

In derselben Straße

Momentan wohnt er wieder daheim in Quirnbach. In derselben Straße, in der wenige Steinwürfe entfernt auch David Becker groß geworden ist. Ob der acht Jahre Altersunterschied haben sich die beiden nur gekannt, hatten aber eben so gut wie keinen Kontakt. Das ändert sich nun: Becker, der als Lehrer an der Grundschule in Weilerbach unterrichtet, ist beim FKP gesetzt.

Mit dem Kapitän in der Anfangsformation stehen, so oft wie nur möglich, das will nun auch sein früherer Nachbar.

Der bringt die nötige Schnelligkeit mit, sieht seine Stärke im offensiven Dribbling, im Flanken. Verbesserungswürdig: Kopfballspiel und Defensivverhalten. Nummer eins am linken Flügel war beim FKP Benno Mohr. Der allerdings fällt mit schwerer Knieverletzung noch längere Zeit aus. Gut möglich also, dass die „Quirnbach-Connection“ im Team des FK Pirmasens künftig öfter vom Anpfiff weg zusammenwirkt.