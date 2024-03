Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hendrik und Alexander Bauer lieferten am Sonntag ein kraftvoll-dynamisches Konzert im gut besuchten Bürgersaal. Die Sommerspiele brachten zwei Nachwuchskünstler in die Stadt, die es durchaus mit den Großen aufnehmen können.

Das Konzert von Hendrik und Alexander Bauer aus Saarbrücken bei den Dahner Sommerspiele am Sonntag hat die Besucher sehr berührt, so viel Wucht war in der Musik zu spüren. Außergewöhnliche