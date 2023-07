Bei den Dahner Sommerspielen ist am Sonntag um 16 Uhr die Blues Company zu Gast im Otfried-von-Weißenburg-Theater.

Seit 40 Jahren stehen die Musiker der Blues Company aus Osnabrück auf der Bühne, haben rund 4000 Auftritte in 14 Ländern gespielt und 31 Alben veröffentlicht. Diese Zahlen sind durchaus beeindruckend und machen deutlich, dass die Musiker um Mastermind Todor Todorovic (Jahrgang 1951) den Blues in Deutschland entscheidend geprägt haben. Noch beeindruckender ist die Art und Weise, wie Todorovic, den alle nur Toscho nennen, und seine Band die Musik spielen. Toscho lässt die Gitarre bei seinen perlend-eleganten Läufen fliegen, seine unverwechselbare Stimme gibt den Songs ihren markanten Ausdruck. Die Musiker sind Pioniere, Perfektionisten und Preisträger der deutschen Bluesszene. In Ihren Regalen stehen hochkarätige Auszeichnungen wie der Preis der Deutschen Schallplattenkritik der Big Blues Award und der Blues Louis des SWR. Außerdem spielt die Rock-Big-Band des Otfried-von-Weißenburg Gymnasiums.

Info

Karten gibt es bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon 06391 9196222, dahner-felsenland.net, beim RHEINPFALZ Ticket-Service, https://ticket-rheinpfalz.reservix.de, Telefon 0631 37016618, und an der Abendkasse 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.