Knifflige Auswärtsaufgabe für die Handballer der TS Rodalben: Der Verbandsliga-Spitzenreiter gastiert am Samstag (18 Uhr) bei der HSG Eckbachtal II.

In einigen Fällen trügt die Tabelle, besonders aber beim kommenden Gegner der Turnerschaft. Die Hausherren stehen mit 4:6 Punkten nur auf dem geteilten siebten Rang, trotzten aber vergangene Woche dem Tabellenzweiten TuS Heiligenstein ein Remis (26:26) ab. „Ich verstehe nicht, warum sie so schlecht stehen, zumal sie einen ähnlichen Kader wie vorige Saison haben“, sagt TSR-Trainer Jonas Baumgart, der von einer schwierigen Partie am Samstag in Freimersheim spricht. Der Gegner habe viele Gemeinsamkeiten mit Rodalben: viele junge Spieler im Kader, die über viel Tempo kommen, aber zeitweise in der Abwehr nicht stabil stehen und einige Fehler machen.

Nur ein Fragezeichen

Baumgart hofft, dass sein Team an die Leistung der Vorwoche anknüpft. Dabei gelte es, die technischen Fehler rund um den Seitenwechsel zu minimieren. Zwölf an der Zahl seien einfach zu viele. „Wenn wir geil spielen, gewinnen wir“, zeigt sich der Übungsleiter optimistisch, zumal er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen kompletten Kader zurückgreifen kann. Einzig Elias Seelinger, einer der drei Torhüter, kränkelte unter der Woche etwas.