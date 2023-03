Ende 2020 hatte die Stadt die ersten Lüftungsanlagen in Schulen vorgestellt. Im Kampf gegen das Coronavirus wurden sie daraufhin vermehrt eingebaut. Aber was passiert jetzt mit den Geräten?

In Landau hat die Stadt unlängst entschieden, dass die Anlagen abgebaut werden. Der Grund: Die Schulleitungen hatten dort vermehrt darum gebeten, die Anlagen zurückzubauen. Nicht zuletzt, weil so Energie gespart werden könne.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ hat die Stadtverwaltung über den Stand der Dinge in Pirmasens berichtet. Die Stadt hat demzufolge rund 225.000 Euro in die Hand genommen. Mit diesem Geld wurden in allen 15 Schulen in der Trägerschaft der Stadt Lüftungsanlagen eingebaut. Alles in allem 450 Anlagen.

Im Gegensatz zu Landau will Pirmasens die Lüftungsanlagen aber nicht abbauen. Sie seien für einen langfristigen Betrieb konzipiert, informiert das Rathaus. Auch nach Corona sollen die Anlagen für einen ausreichenden Luftwechsel sorgen und ein „angenehmes Raumklima“ garantieren. Die Stadt verweist darauf, dass Viren mit einem entsprechenden Luftwechsel entgegengewirkt werden könne. Ein weiterer Vorteil sei, dass in den Sommerzeiten die über Tag aufgeheizten Räume durch den Luftwechsel in den Nachtzeiten abkühlen.

Was ist mit den Stromkosten? Aus dem Rathaus ist zu erfahren, dass der Motor der Lüftungsanlage eine Leistung von etwa 70 Watt hat. Damit ist der Stromverbrauch vergleichbar mit dem einer Glühbirne.

Info

Diese Nachricht wurde zuerst im Newsletter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion veröffentlicht. Sie können „PS Exklusiv“ kostenlos hier abonnieren.