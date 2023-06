Die Faszination der Tiny Houses kommt aus der Sehnsucht nach weniger von allem und würde auf direktem Wege zu der Lebensweise unserer Vorfahren führen.

In Pirmasens gab es vor nicht allzu langer Zeit richtige Tiny-House-Siedlungen. Genau genommen sind die Siedlungshäuschen am Sommerwald auch solche Minihäuser, die jedoch im Laufe der Jahre immer größer wurden, weil der Platz dann doch wieder fehlte. In der Schäferstraße jedoch gab es bis kurz nach dem Krieg eine richtige Minihaussiedlung mit den vielen Grenadierhäusern, die allesamt dem vierspurigen Ausbau der Schäferstraße weichen mussten.

Proteste gab es damals keine, weil einfach niemand mehr in den Minihäusern wohnen wollte. Geräumige und helle Wohnungen waren gefragt.

Jetzt gibt es den gegenläufigen Trend. Wer sich jedoch auf so ein Minihaus einlässt, braucht einiges an Disziplin, sonst kommen zum Tiny House schnell noch eine oder auch zwei Garagen dazu für das Stand-up-Paddel-Board und was der moderne Mensch sonst noch zu brauchen glaubt. Hier könnte der Historische Verein allen Tiny-House-Fans ganz praktisch zeigen, was es heißt, sich so einzuschränken. Das „Häusel“ des Vereins in der Blocksbergstraße erzählt beredt von den Zeiten, da ganze Familien in solchen Häusern lebten.