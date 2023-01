Bis 2033 soll es in der EU nur noch Führerscheine in einheitlichem Scheckkartenformat geben. Für Autofahrer der Jahrgänge 1959 bis 1964 läuft am Donnerstag die Umtauschfrist ab.

Grund dafür ist, dass Führerscheine im gesamten Gebiet der EU fälschungssicher und einheitlich sein sollen. Die alten Papierführerscheine in grauer oder rosa Farbe sind deshalb künftig nicht mehr EU-konform. Betroffen sind zudem ältere Modelle der Führerschein-Plastikkarte, wenn sie zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden.

„Unabhängig von den Jahrgängen ist der Andrang bei der Umtauschaktion nach wie vor hoch“, erläutert Pressesprecher Maximilian Zwick. Da keine statistische Erfassung nach Jahrgängen erfolge, könne keine Aussage dazu getroffen werden, wie viele Menschen in Pirmasens von der Umtauschfrist am 19. Januar betroffen sind. Insgesamt hätten jedoch vom ersten Stichtag im Januar 2022 bis heute rund 1200 Personen ihren Führerschein im Rahmen der Aktion umgetauscht.

Verwarnung mit zehn Euro Strafe droht

„Wenn der Führerschein nicht rechtzeitig getauscht worden ist, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit“, informiert Zwick. Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der üblichen Verkehrskontrollen durch die Polizei. Wer nach Ablauf der Frist mit einem veralteten Führerschein unterwegs ist, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von zehn Euro rechnen.

Potenziell sind es in Pirmasens rund 9100 Personen mit einem vor dem 18. Januar 2013 ausgestellten Kartenführerschein sowie weitere 7900 Inhaber von alten Führerscheinen in Papierform, die zum Zeitpunkt der Ausstellung ihrer Fahrerlaubnis in Pirmasens gewohnt haben und somit vom Umtausch betroffen sind. Dabei sind jedoch weder Zu- noch Wegzüge berücksichtigt.

Keine Terminvereinbarung erforderlich

Für die Beantragung des neuen EU-Führerscheins ist bei der Führerscheinstelle der Stadt keine Terminvereinbarung notwendig. Die Beantragung erfolgt zu den üblichen Öffnungszeiten – montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind der alte Führerschein, ein gültiger Personalausweis sowie ein biometrisches Passbild, das nicht älter als ein Jahr ist. Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro. Bezahlt werden kann entweder mit EC-Karte oder mit Bargeld.