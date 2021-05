Seit der Corona-Krise hat Wolfgang Beck in Donsieders viel Zeit, seine Ölbilder trocknen zu lassen

Die Welt steht wegen eines Virus still – und der Künstler wird produktiv. „Ich kann nicht raus zu den Leuten, niemand kommt zu mir“, sagte sich der in Donsieders lebende Wolfgang Beck. „Also konzentriere ich mich auf das, was ich seit dem Studium am liebsten mache: die Ölmalerei.“ Und die benötigt bekanntermaßen lange Trockenzeiten und überhaupt viel Zeit, die im normalen Kunstbetrieb rar, für Beck aber seit März im Überfluss zu haben ist.

Die Corona-Zeit? „Am Anfang war das ein Schock“, erzählt Wolfgang Beck, der eine große Ausstellung bei Fulda in der Kunststation Kleinsassen hatte, die just mit Beginn des Lockdowns endete. „Da wäre einiges möglich gewesen“, erzählt der Künstler – vom Ankauf bis hin zu Atelierbesuchen von Sammlern, die weitere Werke in seinem Atelier anschauen wollten. Seine Kunstkunden eben. Gleichzeitig fielen die privaten Malkurse flach, die er eigentlich in der Vorderpfalz gibt. „Einkommensmäßig war das schlimm“, erzählt er: „Es war eine Situation wie abgerissen“, beschreibt er. Das Bedrohliche: Niemand wusste oder weiß, wie und wie lange es anders weitergeht als wir es kennen.

Doch dann kristallisierte sich in der wochenlangen Auszeit ein positiver Effekt heraus. Beck schwang sich auf zu einer Ebene in seiner künstlerischen Arbeit, die im vorherigen Alltag niemals möglich gewesen wäre. Für sein Thema – die Landschaft im umfassenden Sinn – war plötzlich ganz viel Raum. Und das transformierte er nicht nur in Öl, sondern gleich in ganz unterschiedliche Kunstformen.

„Die Skulpturen sind bei mir gleichbedeutend mit der Malerei“, betont Beck, bei dem Kunst nicht nur mit unterschiedlicher Technik, sondern gleich an mehreren Orten entsteht. „Ich habe mein Atelier sowie einen Raum, in dem ich die speziellen Kunstharz-Sachen mache und natürlich den Wald. Dort auf meinem Grundstück entstehen die Skulpturen – unter freiem Himmel.“

Den ehemaligen Gärtner zieht es in die Natur

Jeden Tag zog es den Künstler hinaus in den Wald – zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um sich in aller Ruhe die Natur anzusehen. Bäume und andere Pflanzen haben es dem gelernten Gärtner, der früher im Schlossgarten Schwetzingen beschäftigt war, angetan. In der aktuellen Schaffensphase wurden sie zum Seismographen. Wie geht es uns? Wie geht es der Natur? Zwei Fragen, die inhaltlich eng verknüpft sind, manifestieren sich immer wieder in seinen Werken. „Diesmal aber intensiver und bedrohlicher“, findet Beck, der gern großformatig malt. Früher habe er draußen alles gezeichnet, heute fotografiert er und arbeitet aus der Erinnerung heraus.

Die Natur steht für den gebürtigen Heidelberger im Zentrum seines Schaffens – in doppeltem Sinn. Einmal als Prozess der Veränderung: der harmonische Wechsel der Jahreszeiten, aber in Form der Frage nach dem Klimawandel. Wie wandeln sich Lebenswelten? Wie geht es der Umwelt? Und uns? Stimmungen sind dem Künstler enorm wichtig. Dazu kommt der Moment der Gefährdung, wiederum in doppeldeutigem Sinn. Wie fragil ist die Natur? Und: Was macht der Klimawandel mit uns?

„Arche Noah“ nennt er eine Serie ganz optimistisch. Seit März entstanden so unzählige Bilder, in denen sich Farben und Formen bündeln und lediglich erahnen lassen, was da kommt. Fast glaubt man, die geballte Atmosphäre vor dem Sturm zu spüren durch die Bewegung im Werk, und mit den gedeckten Farben formatieren sich Naturgewalten. Wie es mit den Wolken und dem Wind schließlich ausgeht – man weiß es nicht. Wie beim Virus eben auch.

Im Oktober stellt Beck in Frankenthal aus

Parallel dazu entstanden seit März auch viele Objekte aus Eisen, gegossenem Kunstharz und Holz – in Formen, die der Künstler selbst baut. „Kunstharz ist untrennbar mit Holz und Metall“, erzählt Beck, der das Harz für manche Werke auch mit Farbpigmenten färbt. „Es braucht sehr lange, bis Harz ausgetrocknet ist“, erzählt er. Erst danach beginne die eigentliche Bearbeitung, schildert Beck, der den Materialmix dann mit Holzwerkzeugen formt. Abschließend wird mit dem Pinsel immer wieder glasiert, weil das Kunstharz eine matte Fläche gibt.

Inzwischen bekam der Künstler endlich die positive Nachricht, dass seine Ausstellung im Kunsthaus Frankenthal stattfinden wird. Vom 10. Oktober bis 8. November stellt er dort unter dem Titel „Die Kirche bleibt nicht im Dorf“ Gemälde und Skulpturen aus. Die Vernissage findet voraussichtlich am 9. Oktober ab 19 Uhr statt. Ansonsten sei alles verschoben. „Alle Ausstellungen, die für das kommende Jahr geplant waren, sind auf 2022 verschoben“, erzählt er.

Was ihn an Corona belastet hat und nach wie vor belastet, ist die Frage: Wie geht es weiter? War das alles? Und die Tatsache, dass es vielen befreundeten Kollegen – auch aus der Musik- und Kabarettszene – gar nicht gut geht, stimmt ihn traurig. Die Folgen seien da. Auch wenn die Ursache nicht greifbar ist und war.